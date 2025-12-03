En un bus eran transportados como encomienda más de 700 cartuchos para pistola

Incautación de balas para pistola en un bus de servicio publico en Antioquia- foto policía

Copacabana- Antioquia

La policía reportó la incautación de más de 700 cartuchos para pistola calibre 9 mm que eran transportados en un bus de servicio público en modalidad de encomienda. Por ahora no se ha indicado la zona ni el grupo para el que iba dirigida la munición que no tenía documentación de legalidad para su uso y transporte.

Según el reporte de la policía Antioquia, uniformados en labores de inspección de la carga que transportaba un bus de servicio público en la bodega, ubicaron 15 casas en las que eran transportados 715 cartuchos.

“Estos elementos fueron incautados y el proceso investigativo a quién iban, la destinación de este material de guerra es objeto de materia de investigación”, explicó el coronel Oscar Rico Guzmán, comandante de la policía Antioquia.

El hallazgo se hizo en la autopista Medellín-Bogotá a la altura del municipio de Copacabana en el bus que tenía como destino la capital del país.