Aprehenden a adolescente de 15 años implicado en presunta extorsión en Palmira, Valle

Un adolescente de 15 años fue aprehendido en flagrancia cuando, según las autoridades, se disponía a recibir una presunta extorsión de 15 millones de pesos a un ciudadano propietario de un centro educativo para jóvenes y adultos en el municipio de Palmira, Valle.

De acuerdo con la investigación, el menor sería integrante del grupo delincuencial común organizado “Los 300”, estructura señalada de cometer extorsiones en la región.

El coronel Edgar Rubio, comandante del Distrito Especial de Policía Palmira, precisó que la captura tuvo lugar en zona urbana del municipio gracias a un plan antiextorsión controlado, desarrollado por unidades especializadas del Gaula.

“La acción operacional se desarrolló mediante un plan antiextorsión que permitió interceptar al menor justo en el momento en que iba a recibir la suma de dinero en inmediaciones de un centro comercial”, explicó el oficial.

Tras su aprehensión, el menor fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde un juez de la República dictó medida de internamiento preventivo en un centro para menores, por el presunto delito de extorsión, conforme al Código Penal colombiano.