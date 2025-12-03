Wilmar Mejía asiste al CSU de la UdeA y leerá un comunicado pese a su suspensión provisional

Yo solo soy un peón en este montaje contra la DNI y Gustavo Petro: Wilmar Mejía

Medellín, Antioquia

Wilmar Mejía, representante del presidente Gustavo Petro ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad de Antioquia, participó en la reunión preparatoria del miércoles y anunció que este jueves, a las 11 de la mañana, asistirá a la sesión formal del CSU y leerá un comunicado frente a los demás integrantes del órgano directivo.

Su presencia ocurre pese a la suspensión provisional decretada por la Procuraduría General de la Nación, medida que impide el ejercicio de funciones públicas mientras esté vigente y que ha desatado debate sobre una posible inhabilidad sobreviniente para continuar tomando decisiones dentro del Consejo Superior.

Crisis financiera golpea a la Universidad de Antioquia

Mientras se desarrolla esta controversia, la Universidad de Antioquia enfrenta una grave crisis financiera. La institución arrastra un déficit cercano a los $130.000 millones, situación que compromete la estabilidad operativa y administrativa.

Por la falta de liquidez, la UdeA no tendría recursos para pagar la prima ni la última quincena del año, y deberá realizar aportes escalonados únicamente a funcionarios con menores salarios, como medida temporal para mitigar el impacto presupuestal.

Sesión clave en medio de cuestionamientos

La intervención que Mejía leerá este jueves marcará una sesión especialmente sensible, atravesada por cuestionamientos políticos, disciplinarios y administrativos. Varios sectores universitarios han pedido claridad jurídica sobre la continuidad del delegado en el CSU para asegurar la validez de las decisiones que se adopten en un momento crítico para la institución.