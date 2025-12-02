Alcalde de Girardota rechaza señalamientos por presuntas irregularidades en elección del Concejo

Girardota, Antioquia

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el alcalde de Girardota, Kevin René Bernal Morales, y siete concejales del municipio por presuntas irregularidades en la elección de la mesa directiva del Concejo para el año 2026.

El organismo indaga si, presuntamente, hubo entrega de dinero, favores o exigencia de dádivas para influir en la votación, hechos que el Ministerio Público busca verificar mediante pruebas documentales y testimoniales.

Ante la apertura del proceso, el alcalde Bernal aseguró que está “más que seguro” que la investigación será archivada, al afirmar que los hechos que originaron la denuncia “nunca existieron”, al menos en lo que a él concierne. Señaló que respetará las actuaciones de los entes de control, pero insistió en que su interés principal es que la situación se aclare cuanto antes.

“Frente a la investigación me pronunciaré cuando se archive, que es lo que considero que ocurrirá. Pido celeridad, soy uno de los más interesados en que se aclare esta situación”, expresó el mandatario local. También recordó que la apertura de una investigación no implica responsabilidad automática, sino un paso obligatorio ante cualquier queja o denuncia que llegue a los organismos de control.

La Procuraduría evaluará el material que recopile para determinar si formula cargos o si decide archivar el proceso.