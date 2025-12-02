Pacto histórico confirmaría a Jaime Santamaría como cabeza de lista para la Cámara en el Atlántico 

El Pacto Histórico confirmaría a Jaime Santamaría como el primer nombre de la lista a la Cámara de Representantes por el Atlántico. El dirigente, aliado de la casa Torres Villalba de Puerto Colombia, sorprendió en la consulta interna del movimiento al conseguir más de 49.700 votos, ubicándose como la mayor votación del proceso.

Bohórquez pide claridad sobre los resultados

El concejal Antonio Bohórquez, quien logró más de 46.500 votos, afirmó en Caracol Radio que continúa a la espera de una respuesta oficial del Pacto Histórico sobre las reclamaciones que presentó por la votación.

“Como te digo, participamos en una contienda y fue un ejercicio interesante dentro de la consulta. Tuvimos desacuerdos con algunos aspectos y por eso acudimos a las reglas del partido. Una vez me notifiquen oficialmente las decisiones, me pronunciaré al respecto. Mientras tanto, sigo a la espera. Cuando suscribimos los acuerdos, lo hicimos con total responsabilidad, y yo no falto a mi palabra. Escucho versiones todos los días, a toda hora, pero necesito una notificación formal. Con base en eso tomaremos las decisiones correspondientes”, expresó.

Inscripción de listas será el 4 de diciembre

El precandidato presidencial Iván Cepeda confirmó que el próximo 4 de diciembre se inscribirán las listas del Pacto Histórico al Senado y la Cámara de Representantes, mientras la coalición afina los últimos ajustes internos antes del cierre.