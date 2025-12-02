Fiscalía solicitará medida de aseguramiento contra Nicolás Petro

En la diligencia anterior, realizada el 26 de noviembre, la Fiscalía retiró la imputación por falso testimonio y mantuvo cinco delitos: interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, tráfico de influencias de particulares, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Nicolás Petro no aceptó los cargos y, en su defensa material, afirmó no comprender con claridad los hechos que se le atribuyen.

La defensa de Petro

Durante su intervención, Petro aseguró que la imputación “no llegó clara ni estable” y advirtió problemas en la forma en que se planteó su presunta participación en los hechos. También alertó sobre un posible fraccionamiento y doble incriminación en torno al caso Fucoso.

En medio de su exposición, el juez tuvo que llamarle la atención en varias ocasiones, especialmente cuando intentó formular preguntas directas a la fiscal sobre cómo un particular podría responder por peculado si no tenía la calidad ni la custodia de recursos públicos.

LEA TAMBIÉN: “La rectoría de Leyton Barrios es insostenible: gobernador del Atlántico, Eduardo Verano

Lo que viene hoy

Con este contexto, la fiscal Lucy Laborde presentará hoy, a las 8:30 a. m., la solicitud de medida de aseguramiento en contra de Nicolás Petro ante un juez de Barranquilla. Será el despacho judicial el encargado de decidir si avala o no la petición, lo que marcará el rumbo inmediato del proceso.