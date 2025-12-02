Diciembre inició con lluvias en Barranquilla: viviendas inundadas y arroyos desbordados

Viviendas inundadas y arroyos desbordados, entre las emergencias por fuerte lluvia en Barranquilla en la tarde de este lunes, 1 de diciembre.

Por lo menos 10 viviendas en el barrio La Manga sufrieron afectaciones por el desbordamiento de un arroyo que atraviesa este sector, incluso, un niño se salvó de ser arrastrado por la corriente del arroyo. El menor fue ayudado por su madre y sus hermanos.

“Se les metió a 10 casas, las que están pegadas al arroyo. Hemos querido que el alcalde venga y mire, que el alcalde mire cómo estamos, que necesitamos que nos pavimenten la calle, que necesitamos que nos canalicen el arroyo”, dijo Aminta Álvarez, una de las líderes del sector.

Otras emergencias

En el barrio Cuchilla de Villate también se presentaron emergencias por el fuerte cauce de un arroyo de este sector. Los habitantes piden a las autoridades la canalización del arroyo, así lo dijo Josefa Manjarrez, una de las lideres del barrio

Mientras tanto, el IDEAM indicó que se espera que se sigan presentando fuertes lluvias durante este fin de semana