Avianca reabre venta de tiquetes para vuelos operados después del 5 de diciembre

En Colombia la actualización del software de AirBus ya está al 90%.

Avión A320 de Avianca. Foto: suministrada.

En tres días y luego de la contingencia presentada con el software del fabricante AirBus, Avianca completó la actualización del software de cerca del 90% de la flota afectada.

En ese sentido la aerolínea inició la actualización de los últimos aviones gracias a la importación acelerada de Software desde Francia por parte del fabricante Airbus.

“La aerolínea sigue trabajando de la mano de las autoridades y del fabricante para recuperar completamente la operación lo más pronto posible”, indicó la compañía.

A la fecha, se han visto afectados 233 vuelos y 35.708 pasajeros, de los cuales 29.881 corresponden a pasajeros en Colombia.

Debido a este buen manejo de la contingencia, la aerolínea abrió nuevamente las ventas para vuelos operados desde el 5 de diciembre.

