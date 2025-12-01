Avianca reabre venta de tiquetes para vuelos operados después del 5 de diciembre
En Colombia la actualización del software de AirBus ya está al 90%.
ECONOMÍA
En tres días y luego de la contingencia presentada con el software del fabricante AirBus, Avianca completó la actualización del software de cerca del 90% de la flota afectada.
En ese sentido la aerolínea inició la actualización de los últimos aviones gracias a la importación acelerada de Software desde Francia por parte del fabricante Airbus.
“La aerolínea sigue trabajando de la mano de las autoridades y del fabricante para recuperar completamente la operación lo más pronto posible”, indicó la compañía.
A la fecha, se han visto afectados 233 vuelos y 35.708 pasajeros, de los cuales 29.881 corresponden a pasajeros en Colombia.
Debido a este buen manejo de la contingencia, la aerolínea abrió nuevamente las ventas para vuelos operados desde el 5 de diciembre.