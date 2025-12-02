Colombianos y venezolanos, la población que más aumenta en España

Proceso de migración en un aeropuerto. Una persona recibiendo su tiquete y pasaporte, de fondo una bandera de España (Fotos vía Getty Images)

La población extranjera residente en España aumentó un 6,3 % a 1 de enero de 2025, hasta los 6,9 millones, con los aumentos más numerosos entre los ciudadanos de Colombia (98.057 más) y Venezuela (52.555).

Según el Censo Anual de Población, publicado este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la población residente en España a 1 de enero de 2025 creció un 1 %, hasta los 49,1 millones de habitantes, de los que 6,9 millones son extranjeros, un 6,3 % más que el año anterior.

Además de colombianos y venezolanos, también aumentó mucho la población de Marruecos, (48.306); por contra, los descensos se registraron entre los ciudadanos de Rumanía (11.193), Ucrania (7.907) y Reino Unido (5.940).

Los extranjeros más numerosos fueron los marroquíes (968.999), los colombianos (676.534) y los rumanos (609.270).

Le interesa: OMS recomienda uso de medicamentos para diabetes en pacientes con obesidad

La población creció más en ciudades de costa, sobre todo en el levante.

Atendiendo al lugar de nacimiento, el 42,8 % de la población residía a 1 de enero de 2025 en el mismo municipio en el que nació, mientras que el porcentaje de personas nacidas en el extranjero alcanzó el 19,3 % (en la misma fecha de 2024 era del 18,2 %).

Por edad, el censo registra el aumento en todos los tramos, excepto en los menores de 16 años, que se reduce un 1,43 %, hasta los 6,87 millones.

La estadística indica además que a 1 de enero de 2024 el 34,9 % de la población de España era soltera, el 45,8 % casada, el 7,8 % divorciada o separada, y el 7 % viuda, mayoritariamente mujeres (83 % del total).