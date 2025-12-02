Colombia alcanza 98% de normalidad en su operación aérea tras actualización de software AirBus

JUSTICIA

La Aeronáutica Civil anunció que el país avanza con rapidez hacia la plena normalización de la operación aérea, gracias al trabajo técnico de las aerolíneas y al acompañamiento directo del fabricante francés, Airbus.

Según el balance oficial, 106 aeronaves ya están totalmente actualizadas y nueve más se encuentran en proceso de actualización.

Esto permitirá contar con 115 aviones operativos de los 124 de Avianca, dejando solo seis pendientes de completar el procedimiento.

En ese sentido el 98% de la capacidad doméstica podrá reacomodarse en el transcuro de este 02 de diciembre, reduciendo retrasos prolongados y estabilizando gradualmente la operación aérea.

En el ámbito internacional, únicamente se proyectan cuatro cancelaciones, una mejora significativa frente a los 60 u 80 vuelos que habían estado en riesgo en días anteriores.

“Hemos trabajado día y noche para que Colombia recupere su operación aérea. A los pasajeros les decimos que mañana el país volverá a la normalidad en más del 98% de sus vuelos y que el miércoles tendremos la flota completamente operativa. Esta es una respuesta rápida, responsable y en equipo para proteger la movilidad de millones de viajeros”, dijo la ministra al término de un Puesto de Mando Unificado.

La Aeronáutica Civil reiteró que el monitoreo se mantiene de forma permanente y proyectó que para el miércoles toda la flota estará operando con normalidad. Este anunció coincide con lo informado por Avianca en cuanto a que reestablecieron la venta de tiquetes para vuelos operados después del 05 de diciembre.

“Cada actualización es un reto”: Presidente de ACDAC sobre las dificultades del software de Airbus

El capitán Juan Esteban Villa, presidente de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (ACDAC), ofreció una detallada explicación sobre la reciente actualización de software que afectó a las aeronaves Airbus A320. En entrevista con 6AM de Caracol Radio, Villa abordó las causas, las soluciones implementadas y el impacto en la seguridad aérea.

El capitán Villa explicó que la situación se originó tras un evento ocurrido el 30 de octubre una aeronave JetBlue en una ruta de México a Estados Unidos. Durante este incidente, se identificó un “comando inadvertido de piloto automático”. La investigación posterior, llevaba a cabo por entidades responsables, reveló que este comando se debía a una señal de uno de los computadores que controlan el elevador y los alerones.

La causa: radiación ionizante

Contrario a lo que podía pensarse sobre una falla en la redundancia de los sistemas, el capitán Villa aclaró que, “la falla obedece a radiación ionizante que estaba impactando el software interno del computador”. Este impacto generó el comando inadvertido que, aunque duró “varios segundos”, fue probablemente mitigado por el sistema redundante que “tomó el control para continuar con el vuelo en el nivel que estaba indicado por el control aéreo”.

Como resultado de la investigación, la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) emitió una directriz. Esta directriz, en cumplimiento de la información recibida del fabricante Airbus, exigía que “hasta el día de ayer, 29 de noviembre a la medianoche, todas las aeronaves deberían tener esta modificación en el software o el reemplazo del equipo para algunos pocos aviones”. En caso de no cumplir con esta medida, las aeronaves debían permanecer en tierra.

Villa detalló la rapidez con la que se implementó la situación. El capitán explicó que las aeronaves afectadas eran las de “última generación, las más modernas porque el software que tienen o que tenían en ese momento era el más moderno”. La solución consistió en “volver a la actualización anterior a los equipos, los computadores que dejan hacer esa reversión de la actualización y para los equipos que los computadores que no dejaban revertir la actualización, pues reemplazar el equipo”.

Enfatizó que este problema “es específico de Airbus, del AC, que es el computador diseñado por una empresa fabricante que se llama Thales”. Aclaró que las modificaciones pertinentes son para “ese fabricante, a ese computador y a ese software” y que “solo aplica para aeronaves Airbus en este momento”.

A pesar de la complejidad de los sistemas modernos, el capitán Villa reafirmó la seguridad de la aviación. “La aviación sigue siendo el medio de transporte más seguro”, aseguró, destacando el trabajo conjunto de tripulaciones, técnicos de mantenimiento y compañías para mantener este estándar.

En ese sentido, elogió el esfuerzo colectivo para resolver la situación, a pesar de los “traumatismos en la operación”. Agradeció a “todas las entidades, a las empresas y a los ciudadanos, a los pilotos, a los trabajadores de la industria por el trabajo que hicieron este fin de semana por solucionar el inconveniente y por causar la menor cantidad de traumatismos posibles a la operación”.