¿Por qué pueden suspender vuelos A320 a nivel internacional? Analista de transporte aéreo responde

En Caracol Radio estuvo el analista de transporte aéreo chileno Ricardo Delpiano, y explicó la causa de la posible suspensión de operaciones de múltiples vuelos en Colombia.

El analista resaltó que el fabricante envía alertas frecuentemente a las aerolíneas con diferente nivel de urgencia: algunas sin impacto operacional inmediato, otras con acciones obligatorias y urgentes.

La advertencia se emitió luego de identificarse, en una revisión reciente, que la alta exposición a radiación solar puede alterar información esencial utilizada en los sistemas de control de vuelo de los aviones de la familia A320.

Delpiano aclaró que la notificación no proviene de las aerolíneas, sino directamente del fabricante, que envía este tipo de comunicaciones de manera habitual para mantener los estándares de seguridad. “Es un proceso normal y orientado exclusivamente a la protección de los pasajeros”, explicó.

El analista insistió en que es necesario enviar un mensaje de tranquilidad. Cada vez que se emite una alerta, por más rutinaria que sea, debe atenderse con responsabilidad. Los detalles técnicos se conocerán a medida que avance la evaluación, y la prioridad seguirá siendo la seguridad operacional.

Este tipo de actualizaciones son comunes, el impacto varía según la aerolínea y la cantidad de aeronaves afectadas

En Colombia, los A320 son esenciales para vuelos cortos y directos, y representan una parte significativa de las flotas de todas las compañías, principalmente Avianca, que opera una de las mayores cantidades de este modelo en la región.

Avianca anunció que una actualización urgente de software requerida por Airbus obligará a dejar en tierra a más del 70% de sus aviones A320. La compañía anticipó afectaciones operativas durante los próximos 10 días y suspendió la venta de tiquetes hasta el 8 de diciembre para facilitar la reacomodación de viajeros.

Según indicó la aerolínea, las aeronaves incluidas en la directriz deberán quedar fuera de operación al llegar a sus bases de mantenimiento hasta completar los ajustes técnicos correspondientes, una situación que impacta a la mayoría de su flota A320.

La familia A320 reúne cuatro modelos clásicos — A318, A319, A320 y A321 — como sus versiones más recientes A320neo, que se han vuelto clave para rutas cortas y medianas por su eficiencia en consumo y operación. Esa misma estructura común, que facilita su uso en distintas aerolíneas, también implica que una alerta del fabricante pueda impactar simultáneamente a varios aviones dentro de una misma flota.

El impacto de la medida dependerá de la dimensión de cada flotilla. Algunas compañías, como JetSmart en Chile, ya están anticipando la actualización de sus aeronaves para evitar afectaciones en sus operaciones mientras se cumplen las instrucciones del fabricante.

