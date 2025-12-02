Histórico del Liverpool y un desprecio a Luis Díaz: “No fue la gran estrella”

El nombre de Luis Díaz sigue retumbando en Liverpool. Han pasado poco más de cinco meses desde su salida del cuadro inglés con destino al Bayern Múnich, y el propio nivel de su anterior equipo ha hecho que se discuta sobre si hicieron bien o no en vender a Lucho.

Y es que, para la gran inversión que hizo el Liverpool en sus nuevos fichajes, los resultados no han sido lo esperado, pues se encuentra fuera de la contienda de la Premier League y muy abajo en la tabla de posiciones de la Champions League. En todas las competiciones, han perdido en 9 partidos.

Recientemente, se reveló desde Inglaterra que fueron las directivas las que aceptaron vender a Lucho, encabezadas por el director deportivo, Richard Hughes, pues el entrenador, Arne Slot, contaba con el guajiro para la temporada.

Carragher y un desprecio a Luis Díaz

El exdefensor central, Jamie Carragher, referente del Liverpool y campeón en 11 oportunidades con el club, aseguró que la decisión de vender a Luis Díaz, fue acertada. Recalcó que con esta determinación, el club le hizo entender a Slot que es el entrenador, pero que las decisiones pasan por otro lado.

“Ahí es donde creo que la jerarquía del club ha dicho que Arne Slot es el entrenador en jefe. Arne Slot podría haber querido conservarlo, pero [la jerarquía del Liverpool] dijo que tiene 28 años y que si le damos un nuevo contrato, ganará muchísimo dinero”, comenzó diciendo en el podcast The Overlap Fan Debate.

Por su parte, despreció el destino de Díaz, pues manifestó que la Bundesliga no está al nivel de la Premier League. “Fue un buen acuerdo para el Liverpool (su venta) y tendrá buena pinta en la Bundesliga porque no es tan buena como la Premier League”, añadió.

Del mismo modo, destacó que Lucho no llegó a ser una gran estrella en el Liverpool. “Díaz fue un muy buen jugador para el Liverpool, pero no fue la gran estrella: no fue Firmino, no fue Mané, no fue Salah. Fue un buen jugador; el Liverpool le sacó provecho durante algunos años y lo pagó bien; fue un buen negocio para el Liverpool”.

Finalmente, sí rescató que el Liverpool no lo reemplazó en la plantilla, aunque valoró a Florian Wirtz, y su potencial, como el llamado a ocupar esa plaza.

“Lo que no han hecho es reemplazarlo (a Luis Díaz), pero si Florian Wirtz se convierte en lo que esperamos que sea, es un jugador diferente, pero es ese jugador entre líneas a la izquierda, así que eso lo obtendrás de él”, concluyó.

Díaz, camino a su mejor temporada goleadora

En el Bayern Múnich, Lucho va camino a su mejor temporada en registros goleadores. En la pasada campaña con el Liverpool, alcanzó a marcar 17 goles y dio 5 asistencias en 50 partidos, mientras que en la actual ya cuenta con 12 anotaciones y 6 asistencias en 19 encuentros.