¡Polémica en Liverpool! Se conoció el culpable de la salida de Luis Díaz

Por estos días, hinchas del Liverpool extrañan a Luis Díaz. El equipo, que arrancó con buena forma en la Premier League, se ha venido abajo en los últimos partidos y actualmente ocupan el puesto 12 con 6 triunfos y 6 derrotas. Por su parte, en la Champions League el panorama no es distante y su más reciente partido terminó en caída por 1-4 ante PSV de Países Bajos.

Mientras tanto, el futbolista guajiro es figura en el Bayern Múnich y en Europa lo postulan como uno de los mejores refuerzos en lo que va de temporada. Su aporte al cuadro alemán ha sido en 16 goles, con 11 convertidos y 5 asistencias en 18 juegos disputados.

Revelan la verdad de la salida de Luis Díaz del Liverpool

El portal Caught Offside reveló este jueves la verdad de la salida del extremo de la Selección Colombia del Liverpool, dando al director deportivo, Richard Hughes, como el principal responsable, pues el entrenador, Arne Slot, contaba con Díaz para esta temporada y lo consideraba imprescindible de cara a la temporada.

“Se cree que el director del Liverpool, Richard Hughes, ha desautorizado al entrenador Arne Slot en la venta de Luis Díaz durante el verano”, se lee inicialmente en la publicación.

"Puedo revelar que mis fuentes internas me dicen que Slot no quería que Díaz se fuera, y que el técnico de los Rojos también estaba presionando para que al internacional colombiano se le diera un nuevo contrato“, agrega el periodista Indy Kaila en su escrito.

No obstante, fue Hughes el que no le dio relevancia a darle un nuevo contrato lucrativo a Lucho, ya que la tarifa de transferencia (cercana a los 70 millones de euros) que ofrecía el Bayern era considerada como “atractiva”.

“Slot vio a Díaz como un jugador clave y presionó para retenerlo, pero Hughes tuvo la última palabra e hizo la controvertida decisión de aprobar su venta al Bayern”, concluye.

Richard Hughes, director deportivo del Liverpool / Getty Images / Robin Jones Ampliar

La salida del colombiano de la institución inglesa trajo consigo una novela mientras se concretaba y, con el paso de los meses, la falta se ha notado en el club. Llegaron otros jugadores con los que, incluso, Liverpool hizo uno de los mejores mercados de pases de los últimos tiempos, pero lo cierto es que los más de 500 millones de euros invertidos en jugadores como Florian Wirtz, Hugo Ekitiké, Alexander Isak, entre otros, no han dado resultado.

De momento, el nombre del técnico Slot es fuertemente criticado por los aficionados. No obstante, en la declaración que brindó después de la derrota con PSV aseguró que cuenta con el respaldo de los directivos.