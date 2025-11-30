“Díaz no se deja intimidar cuando las cosas no le salen bien”: director deportivo de Bayern Múnich

Luis Díaz sigue demostrando que su llegada a Bayern Múnich ha sido una de las mejores decisiones en su carrera deportiva y en los fichajes del equipo alemán. El colombiano fue el encargado de marcar el gol de la victoria ante el San Pauli, para que el cuadro de Vincent Kompany, se mantenga como líder invito en la Bundesliga.

En la victoria 3-1 en el Allianz Arena, Díaz fue el jugador que marcó la diferencia en la cancha. En un partido que le costó mucho a Los Bávaros y puso una asistencia con un taco desde el piso en el gol de Guerreiro que puso la igualdad y cuando parecía que el juego se quedaría empatado, marcó de cabezazo en el 90+3′.

Elogios sobre el rendimiento de Luis Díaz

Luego del partido en la conferencia de prensa, el director deportivo del equipo, Christoph Freund, habló sobre la destaca actuación del colombiano y también mencionó su mentalidad como un factor fundamental, cuando las cosas no van bien.

“Un ganador absoluto. Luis Díaz no se deja intimidar cuando las cosas no le salen bien o falla ocasiones. Un fichaje clave para nosotros con su mentalidad y todo lo que aporta. Es un verdadero activo para nosotros. No se aprende a mejorar constantemente; es innato”, indicó.

El guajiro en esta temporada ha estado presente en 18 goles, anotando en 12 oportunidades y asistido en otras 6, siendo así el tercero en la tabla de goleadores alemana, solo superado por su compañero Harry Kane y Jonathan Burkardt.

A los elogios también se sumó el entrenador Kompany, “Lucho tiene una especie de ‘creatividad caótica’. Siempre puede hacer algo en medio del caos. Como defensa, siempre me resultaba incómodo jugar contra jugadores así porque nunca sabes si tienes el balón bajo control o si lo tiene él“.

Próximo partido de Luis Díaz

El próximo juego de Bayern Monchi será el miércoles 3 de diciembre, cuando visite a Unión Berlín por los octavos de final de la DFB Pokal. Con la buena actuación del colombiano, mu probablemente volverá a ser inicialista, el partido se jugará en el estadio Stadion An der Alten Försterei.