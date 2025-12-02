Restauración de 29 parques para alejar a los niños de pantallas y los riesgos de la calle

Medellín, Antioquia

Medellín dio un paso clave en la recuperación del espacio público con el avance del mejoramiento de 29 parques de barrio, un proceso que busca transformar estos lugares en entornos seguros, activos y llenos de vida para la infancia y las familias.

Las obras hacen parte del proyecto estratégico Tejiendo Hogares, liderado por el Despacho de la Primera Dama y apoyado por la Secretaría de Infraestructura Física y busca alejar a los niños del tiempo excesivo en pantallas, del aislamiento en casa y de riesgos como el consumo de sustancias o la presencia de basuras en los parques.

En total, son 57.870 metros cuadrados intervenidos en un contrato dividido en dos lotes, con una inversión superior a $19.650 millones. Las intervenciones, que combinan renovación física, recuperación ambiental y activación social, registran hoy un avance del 15 % en el lote 1 y 16 % en el lote 2. Los primeros trabajos empezaron en las comunas Castilla, Doce de Octubre y Robledo, en parques como Las Brisas, Gratamira, El Abuelo, Fuente de Vida, Zona Verde Bellos Horizontes, Bosques de San Pablo 2 y la Cancha de Arenilla Bello Horizonte.

Un parque renovado para que los niños no estén solos

Para la Primera Dama de Medellín, Margarita María Gómez Marín, la transformación de estos parques tiene un propósito que va mucho más allá de la obra física: “Y es esa posibilidad de alejarnos de muchos de los riesgos. Nuestros niños están pasando mucho tiempo solitos en las casas porque los padres de familia tienen que trabajar. Y esta es una oportunidad para que ellos se acerquen acá, para que jueguen, para que compartan con otros niños”.

La funcionaria explicó que la estrategia Juguemos en el Parque llega cada semana a 40 parques, donde en promedio 1.200 niños participan en actividades de juego guiado con el equipo del INDER. Allí se fortalecen habilidades sociales, psicomotoras y comunitarias como el respeto por las reglas, el liderazgo, la convivencia y la cooperación.

Un modelo que combina obra, acompañamiento y corresponsabilidad ciudadana

La estrategia también involucra a entidades como la Secretaría de Medio Ambiente, Seguridad y Cultura, que trabajan de manera coordinada para garantizar que los espacios recuperados se mantengan en buen estado y libres de actividades que afecten la convivencia.

Parques para jugar, encontrarse y tejer ciudad

Con más de 1.000 niños beneficiados directamente por Juguemos en el Parque, las actividades continuarán de manera semanal, sin límite de edad, e incluso las familias pueden participar.