Arrancó el licenciamiento de la marca “Medellín, Aquí todo florece”: así puede obtenerla

Medellín

Medellín presentó el sistema de licenciamiento de su marca ciudad “Medellín, aquí todo florece”, dando un paso clave para fortalecer su posicionamiento como territorio creativo, innovador y diverso en América Latina.

Con este anuncio, la Alcaldía de Medellín abrió una nueva etapa en la gestión de la identidad local, permitiendo que empresas, organizaciones, emprendedores, eventos y productos que representen los valores de la ciudad puedan vincularse formalmente a la marca bajo un esquema regulado y seguro.

“La idea es tener una tienda en diferentes puntos de la ciudad. Comenzaremos en el Parque Comercial El Tesoro. La marca estará en eventos, hoteles, en diferentes espacios de la ciudad y por eso le hacemos la invitación a los empresarios para llevar esta tienda donde vamos a tener camisetas, gorras, buzos y diferentes elementos donde estamos aplicando la marca Medellín, aquí todo florece”, destacó la secretaria de Turismo y Entretenimiento, Ana María López.

¿Cómo se puede obtener la licencia?

A través de la plataforma marcamedellin.com, los interesados podrán registrarse, cargar documentos, presentar solicitudes y obtener licencias mediante un proceso ágil y completamente digital.

La directora del Bureau de Medellín y Antioquia, Juliana Cardona Quirós, subrayó que este avance responde a un trabajo conjunto: “La invitación es a que todos puedan licenciarse en caso de que tengan interés de hacer un uso particular con la marca de ciudad, que al final es de toda la ciudadanía y de todos los empresarios de Medellín. Es cuando hay unos fines de lucro para esas entidades o empresas, donde entramos a trabajar de la mano para poder hacer el recaudo correspondiente del recurso que corresponde como tal a esa explotación comercial de la marca de ciudad, para reinvertir en su posicionamiento nacional e internacional”.

La licencia permitirá el uso de la marca en actividades de promoción turística, eventos culturales, deportivos y de ciudad; en productos comerciales alineados con los valores del territorio; y en iniciativas de innovación, industrias creativas, inversión y proyección internacional. Cada categoría contará con criterios de evaluación y supervisión para garantizar su adecuado uso.