Medellín

Arrancó el licenciamiento de la marca “Medellín, Aquí todo florece”: así puede obtenerla

Con la marca, Medellín busca fortalecer la identidad territorial y abrir oportunidades para empresas, eventos y proyectos.

Medellín, aquí todo florece. Foto: Alcaldía de Medellín.

Medellín, aquí todo florece. Foto: Alcaldía de Medellín.

Laura Sampedro

Medellín

Medellín presentó el sistema de licenciamiento de su marca ciudad “Medellín, aquí todo florece”, dando un paso clave para fortalecer su posicionamiento como territorio creativo, innovador y diverso en América Latina.

Con este anuncio, la Alcaldía de Medellín abrió una nueva etapa en la gestión de la identidad local, permitiendo que empresas, organizaciones, emprendedores, eventos y productos que representen los valores de la ciudad puedan vincularse formalmente a la marca bajo un esquema regulado y seguro.

“La idea es tener una tienda en diferentes puntos de la ciudad. Comenzaremos en el Parque Comercial El Tesoro. La marca estará en eventos, hoteles, en diferentes espacios de la ciudad y por eso le hacemos la invitación a los empresarios para llevar esta tienda donde vamos a tener camisetas, gorras, buzos y diferentes elementos donde estamos aplicando la marca Medellín, aquí todo florece”, destacó la secretaria de Turismo y Entretenimiento, Ana María López.

Lea también:

¿Cómo se puede obtener la licencia?

A través de la plataforma marcamedellin.com, los interesados podrán registrarse, cargar documentos, presentar solicitudes y obtener licencias mediante un proceso ágil y completamente digital.

La directora del Bureau de Medellín y Antioquia, Juliana Cardona Quirós, subrayó que este avance responde a un trabajo conjunto: “La invitación es a que todos puedan licenciarse en caso de que tengan interés de hacer un uso particular con la marca de ciudad, que al final es de toda la ciudadanía y de todos los empresarios de Medellín. Es cuando hay unos fines de lucro para esas entidades o empresas, donde entramos a trabajar de la mano para poder hacer el recaudo correspondiente del recurso que corresponde como tal a esa explotación comercial de la marca de ciudad, para reinvertir en su posicionamiento nacional e internacional”.

La licencia permitirá el uso de la marca en actividades de promoción turística, eventos culturales, deportivos y de ciudad; en productos comerciales alineados con los valores del territorio; y en iniciativas de innovación, industrias creativas, inversión y proyección internacional. Cada categoría contará con criterios de evaluación y supervisión para garantizar su adecuado uso.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad