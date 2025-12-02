La FLA obtiene certificación Carbono Neutro en todo su portafolio de aguardientes Foto: FLA

Antioquia

La Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) marcó un hito para la industria de bebidas alcohólicas al recibir del ICONTEC la certificación Carbono Neutro para las cinco referencias de Aguardiente Antioqueño, consolidándose como la primera licorera de latinoamérica en alcanzar este estándar ambiental en la totalidad de su portafolio insignia.

Las certificaciones fueron otorgadas a las variedades Aguardiente Tradicional 29°, Aguardiente Antioqueño Sin Azúcar 29°, Aguardiente Antioqueño 24° Sin Azúcar, Real 29° y Real 24°, lo que eleva al 91% el porcentaje del portafolio total de la FLA con sello Carbono Neutro.

“Es un hito muy importante, es una primera industria licorera en Colombia y también en latinoamérica, en que todos los productos, Aguardiente puntualmente, son carbono neutro”, expuso Esteban Ramos, Gerente de la FLA.

La certificación avala que todas las emisiones generadas durante el ciclo de vida de cada botella (desde la producción hasta la distribución) han sido medidas, reducidas y compensadas bajo estándares internacionales.

Este avance no solo disminuye el impacto ambiental de la operación, sino que también amplía las oportunidades de la FLA en mercados globales y refuerza su compromiso con procesos eficientes y sostenibles.