Domo de Navidad se suma a los espectáculos que iluminan la ciudad

Esta Navidad la ruta de la luz inicia en el Árbol de Navidad de Medellín en el puente Guayaquil y concluye en el Domo de la Navidad, ubicado en la Plaza de la Niebla, en Parques del Río.

Un viaje sensorial y multimediático que ofrece este año Empresas Públicas de Medellín (EPM) en el recorrido de los Alumbrados de Medellín. En dicho espacio, la ciudadanía podrá disfrutar de funciones gratuitas cada 15 minutos, cada hora entre las 6 p. m. y las 11 p. m. hasta el 12 de enero de 2026.

De acuerdo con la entidad, esta estructura está equipada con sillas y sofás dispuestas en la circunferencia de 360°, en la que se narra una historia con proyección en láser acompañada de efectos especiales de vídeo y sonido. Aquí podrán conocer la evolución de los servicios públicos en Medellín y su contribución al desarrollo de la capital antioqueña.

Todo un espacio de ciudad que se ofrece en el marco del homenaje a la entidad de servicios públicos por los 70 años que lleva brindando servicios a la región.