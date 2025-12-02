El Ministerio de Educación confirmó que el próximo año condonará 10 mil créditos del ICETEX

Durante una nueva jornada de condonación de créditos educativos, el Ministerio de Educación anunció que 1.192 estudiantes fueron beneficiados con la eliminación parcial o total de sus deudas, como parte de la estrategia de alivios financieros para quienes enfrentan dificultades económicas. En total se han condonado 154.867 créditos educativos, y esperan llegar en 2026 a 200.000 estudiantes beneficiados.

“En la ley de presupuesto para el año 2026, hemos destinado recursos para seguir avanzando en subsidio de tasas y condonación. En el 2026 queremos que los ejercicios de condonación puedan beneficiar a más de 200,000 estudiantes. Y claramente, aquí lo que hay es un cambio de modelo en la educación superior”, agregó el Ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín.

Criterios de selección para este beneficio

El presidente de la Central de Inversiones, CISA, explicó que esta selección se realiza mediante una valoración que prioriza a víctimas del conflicto armado, personas desplazadas y estudiantes clasificados en Sisbén 1 y 2.

“Hay estudiantes que ya están en gratuidad y que a pesar de que estén en gratuidad mantienen los créditos educativos, la idea es condonarlos para que ya esa carga se les pueda liberar. A cada estudiante se hace la valoración y se da prioridad a su especial a quienes son víctimas del conflicto, que son desplazados, madres cabeza de hogar o personas que están calificadas con Sisben uno o dos”, agregó el presidente de la Central de Inversiones, Nicolás Corso Salamanca.

Reforma del Icetex

Así mismo, el Ministro de Educación explicó que el presidente del Icetex tiene la orden de transformar el Instituto.

“El presidente del Icetex tiene la instrucción del presidente de la República de transformar el instituto, ni siquiera transformar, volverlo a su origen. El origen del Icetex fue una entidad que tramitaba créditos para estudiantes que quisieran hacer sus estudios en el exterior o incluso, como lo acabo de decir, para aquellos que libremente, libremente deciden acceder a un crédito para financiar sus estudios, no como obligación, sino de manera libre”, añadió el Ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín.

“Con esta condonación hoy garantizamos que ninguno de esos estudiantes que accedieron en su momento a una beca que pasó a ser un crédito con el Icetex vea frustrado sus sueños de culminar su carrera. Los 1.192 condonados desde Central de Inversiones S.A, suman un total de 8.345 jóvenes que se han librado de pagar intereses que limitaban su desarrollo personal y familiar”, agregó el presidente de CISA, Nicolás Corso Salamanca.