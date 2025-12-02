Declaran calamidad pública en Puracé por alerta naranja del volcán

Puracé, Cauca

La Alcaldía del municipio de Puracé declaró la calamidad pública ante el incremento de la actividad del volcán, que continúa en alerta naranja debido a la fuerte sismicidad, emisiones constantes de gases y columnas de ceniza que, según el Servicio Geológico Colombiano, han superado los 700 metros de altura.

La decisión se tomó tras una reunión extraordinaria entre el Servicio Geológico Colombiano, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, autoridades departamentales, locales y comunidades indígenas de la zona de influencia del volcán.

El alcalde Humberto Molano explicó que la declaratoria es el primer paso para agilizar la respuesta institucional y preparar escenarios en caso de que la emergencia aumente.

“Hoy se decidió declarar la calamidad pública; es el inicio del alistamiento para una posible evacuación de familias. Estamos en verificación de los puntos donde se ubicarán los albergues temporales y la instalación de un Puesto de Mando Unificado”, aseguró el mandatario.

El más reciente boletín del Servicio Geológico Colombiano mantiene la alerta naranja y reportó nuevas señales de tremor, además de la emisión continua de gases y ceniza.

“En la vereda Pululó se reportó un cambio en la coloración del río San Francisco a tono marrón, posiblemente por el arrastre de ceniza debido a las lluvias recientes”, menciona el comunicado.

En el Cauca, la red hospitalaria ya fue activada y los organismos de emergencia permanecen en alistamiento.