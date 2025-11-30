Procuraduría pide reforzar medidas de protección tras alerta naranja por actividad del volcán Puracé

Colombia

La Procuraduría General de la Nación lanzó un llamado urgente a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y a las autoridades competentes para fortalecer las medidas de protección y respuesta ante el aumento de la actividad sísmica y volcánica del Puracé, que llevó al Gobierno a decretar la alerta naranja en el departamento del Cauca.

El incremento en la emisión de gases, acompañado de caída de ceniza, ha generado especial preocupación entre los cabildos indígenas de Coconuco, Paletará y Puracé, comunidades que históricamente han convivido con la actividad del complejo volcánico. En Popayán, el fuerte olor a azufre ha afectado la calidad del aire y encendido las alarmas entre los habitantes.

Los organismos de socorro indicaron que, como medida preventiva, se ordenó la evacuación de al menos 70 personas del municipio de Puracé, mientras continúan el monitoreo permanente del volcán y la socialización de recomendaciones para evitar afectaciones respiratorias y de salud.

Ante este panorama, el Ministerio Público instó a las autoridades nacionales, departamentales y locales a activar y robustecer los Comités de Emergencia, así como a trabajar de manera articulada en la implementación de planes de contingencia que permitan prevenir riesgos mayores y responder de forma oportuna en caso de que la situación evolucione.

La Procuraduría insistió además en la necesidad de garantizar que las personas evacuadas reciban atención en condiciones dignas, con albergues adecuados, acceso a servicios esenciales y un acompañamiento continuo mientras persista la alerta.

Las autoridades mantienen vigilancia constante del Puracé, uno de los volcanes más activos del país, y no descartan nuevas medidas de prevención según avance la actividad volcánica en la zona.