¡Atención! Volcán Puracé en alerta naranja, su actividad ha incrementado: SGC hace advertencias

Puracé, Cauca

El Servicio Geológico Colombiano confirmó en la mañana de este sábado 29 de noviembre que el volcán Puracé pasó de alerta amarilla a naranja tras registrar cambios importantes en la actividad sísmica, emisiones de gases y columnas de ceniza que superan los 1.000 metros.

La entidad señaló que el volcán, perteneciente a la cadena volcánica Los Coconucos, ya venía mostrando variaciones semanas atrás. Sin embargo, desde las primeras horas de hoy aumentó la energía de los sismos asociados con la dinámica de fluidos al interior del edificio volcánico, lo que ha generado nuevas emisiones de gases y ceniza con dispersión hacia el noroccidente.

“Los cambios registrados representan una alteración importante en el comportamiento del volcán, acorde con el paso a alerta naranja. Este nivel nos indica que el volcán está experimentando variaciones significativas, lo que incrementa la probabilidad de una erupción, aunque esto no significa que sea inminente”, señaló el SGC.

Los municipios con mayor riesgo son: Puracé, donde ya se ha reportado caída de ceniza, Sotará y Popayán, además de varios resguardos indígenas.

Las autoridades pidieron a las comunidades mantenerse informadas únicamente por canales oficiales y evitar acercarse al cráter del volcán.

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, informó que “sostenemos un monitoreo técnico permanente y articulación operativa con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, las alcaldías del área de influencia y las entidades especializadas, para asegurar capacidad de respuesta oportuna ante cualquier variación”.

Los organismos de socorro entraron en alistamiento, mientras que el Servicio Geológico anunció que desde hoy emitirá boletines diarios sobre el comportamiento del Puracé.

Sobre el volcán Puracé

El volcán Puracé está ubicado a 27 km al suroriente de Popayán, en el departamento del Cauca, y es uno de los quince volcanes que conforman la Cadena Volcánica Los Coconucos.

Su última erupción de magnitud considerable ocurrió en marzo de 1977 y desde 1827 se han descrito al menos 14 menores más que han causado daños materiales y pérdida de vidas.

