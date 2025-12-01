“Es más un opositor político”: Ministro tras retiro de Fenalco en discusión del salario mínimo 2026

ECONOMÍA

En medio de tensiones, este primero de diciembre quedó instalada la Mesa de Concertación del Salario Mínimo para el año 2026, con la participación del gobierno, sindicatos y empresarios.

Si bien a la reunión asistió inicialmente el vicepresidente de Fenalco, Eduardo Visbal, se retiró a las pocas horas de haber iniciado la discusión. De acuerdo con el presidente de la corporación, Jaime Alberto Cabal, esta determinación se toma luego de conocer la intención del gobierno de aumentar el salario mínimo en dos dígitos.

El retiro del gremio de los comercantes de las meses de concertación del salario mínimo, fue ampliamente criticado por el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino.

El ministro aseguró que Cabal estaba actuando más como un líder de oposición que un líder gremial.

“Lamentamos y reprochamos el pronunciamiento que de nuevo acaba de hacer el señor Jaime Alberto Cabal en nombre de los comerciantes. Yo creo que los comerciantes de Colombia, los tenderos, los dueños de los supermercados de barrio, que son a donde van a comprar los trabajadores que se ganan hasta un salario mínimo y que el señor Cabal dice representar, deben estar muy molestos con la negativa del señor Cabal a concurrir a esta discusión, comportándose más como un opositor político que como un líder y representante gremial a quien le asiste la obligación de concurrir a esta discusión", indicó Sanguino.

A esta crítica se sumo Fabio Arias Giraldo, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) , quien calificó la actitud de Cabal como “oportunista”.

“A nosotros no nos gusta el oportunismo de los empresarios van a la OIT a quejarse de que no hay diálogo social y cuando se les invita al diálogo social salen corriendo, eso creo que es típicamente una posición oportunista que nosotros obviamente la calificamos como tal. Ellos verán qué hacen pero para nosotros es una posición oportunista", indicó el líder sindical.

Cabe resaltar que el próximo 09 de diciembre se conocerán las propuestas respecto al incremento del salario mínimo de todos los actores de la mesa de concertación.