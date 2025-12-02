Cepeda tiene ya casi el 30%, pero necesita el 20%. Eso es lo que esperamos con el Frente Amplio: Samper

La más reciente encuesta Colombia Opina #19 realizada por la firma Invamer para Noticias Caracol y Blu Radio reveló el panorama electoral a meses de las elecciones presidenciales 2026.

En dicha encuesta indicaron que, para primera vuelta, Iván Cepeda lidera la intención de voto con 31,9%, seguido por Abelardo de la Espriella con 18,2% y Sergio Fajardo con 8,5%.

En la lista, le siguen Miguel Uribe (4,2%), Claudia López (4,1%) y Vicky Dávila (3,7%), mientras que un 11,3% de los votantes permanece indeciso.

En el marco de las revelaciones de esta encuesta muchos candidatos han dado su opinión y han empezado a trabajar en pro de subir sus números. En esa instancia, el expresidente Ernesto Samper, una de las figuras llamativas en el campo político, habló en 6AM.

Frente Amplio:

“La verdad es que, aunque la votación de Iván Cepeda fue muy importante, casi que histórica, pues para llegar a una segunda vuelta con éxito se necesita el apoyo de otras fuerzas progresistas, fuerzas independientes, que no necesariamente están comprometidas con el pacto histórico y en ellas están algunos sectores liberales”, expresó el expresidente.

El frente Amplio va bien, agregó el exmandatario. Han tenido la participación de algunas delegaciones de México y Uruguay donde ha sido exitosa la idea de tener un solo espacio en el que se muevan las fuerzas progresistas.

Afirmó que hoy se hará el anuncio de la adhesión del movimiento del poder popular y se sumará a la causa que está liderando Iván Cepeda y donde hay nombres como Clara López, Roy Barreras y Juan Fernando Cristo para unirse en un solo ala de trabajo.

Noticia en desarrollo