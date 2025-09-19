Consejo de Estado anula personería jurídica del partido Poder Popular de expresidente Ernesto Samper

JUSTICIA

La Sección Quinta del Consejo de Estado vuelve a anular un movimiento político por no cumplir con los requisitos constitucionales para recibir la resolución del Consejo Nacional Electoral.

Esta vez la corporación anuló la resolución por medio de la cual el CNE otorgó la personería jurídica del partido Poder Popular fundado por el expresidente de la República, Ernesto Samper.

Le puede interesar Corte llama a declarar a exasesores del gobierno en investigación contra Peralta y Chagüi por UNGRD

Recordemos que Poder Popular se fundó el 30 de enero de 1982 como resultado de la división de los líderes del Partido Liberal al que estaba afiliado Samper desde 1973 y con el que llegó a la presidencia en 1994.​

La determinación de la Sala se fundamenta en la ausencia de pruebas contundentes que demostraran la existencia de escenarios de violencia grave que hubiesen impedido la participación del partido en los procesos electorales.

Pese a que entre los argumentos de Samper había un atentado que sufrió en 1986, y la muerte de varios integrantes del Partido Liberal, el Consejo de Estado determinó que si bien estos hechos eran lamentables, no representaba una afectación en las postulaciones electorales.

Esta determinación se logra gracias al abogado Samuel Ortiz Mancipe quien también demandó la personería jurídica del partido Gente en Movimiento del precandidato presidencial Mauricio Lizcano.