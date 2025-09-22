“No necesito permiso para continuar mi actividad pública”: Samper por pérdida de personería jurídica

Colombia

El expresidente Ernesto Samper reaccionó en su cuenta de X a la decisión del Consejo de Estado de quitarle la personería jurídica a su movimiento, Poder Popular, a pocos meses de iniciar la campaña presidencial y legislativa del 2026.

“A pesar de la decisión política del Consejo de Estado de retirar a mi movimiento, de casi 50 años, su personería jurídica, debo declarar que NO NECESITO PERMISO para continuar en mi actividad pública”, comenzó señalando el exmandatario al criticar la medida del tribunal.

Samper asegura que esto no frenará su intención de trabajar por una unidad de la izquierda para el año que viene: “seguiré contribuyendo a la UNIDAD DEL PROGRESISMO COLOMBIANO a través de la conformación de un FRENTE AMPLIO que integre al Pacto Histórico, los Unitarios, el Poder Popular, los liberales progresistas (antigaviristas) y demás movimientos, partidos y organizaciones socialdemócratas que creemos en la paz, el cambio y la integración del Sur Global”.

Aunque de manera pública Samper no ha estado muy inmiscuido en el proceso electoral que está iniciando, sí ha hecho llamados para que no haya divisiones entre los distintos sectores alternativos.