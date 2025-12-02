Bayern Múnich y Luis Díaz buscan revancha en la Copa de Alemania: Día, hora y cómo seguir el partido

El Bayern Múnich disputa esta semana los octavos de final de la Copa de Alemania. El equipo Bávaro, quien ya cedió su invicto en la temporada, llega a este compromiso aún sin conocer la derrota en el fútbol alemán y cada vez más distante en la Bundesliga.

Los dirigidos por Vicent Kompany vienen de derrotar 3-1 el pasado fin de semana al St. Pauli, juego en el que Luis Díaz fue una vez más gran figura, convirtiendo un gol que significó el triunfo en tiempo de reposición y aportando una asistencia de taco desde el césped.

En 20 partidos disputados en la temporada 2025/2026 en todas las competencias, el Bayern ha ganado en 18, únicamente se le ha escapado la victoria en dos oportunidades, registrando un empate y una derrota.

¿Habrá revancha en Copa?

Precisamente su rival en los octavos de final de la Copa de Alemania fue uno de los equipos que logró arañarle puntos durante esta campaña, el Unión Berlín, a la postre, el único rival al que no ha podido derrotar el equipo bávaro en la Bundesliga.

El pasado 8 de agosto, en el Stadion An der Alten Försterei, Bayern igualó 2-2 ante el equipo de la capital alemana. En dicho compromiso, Luis Díaz anotó un gol, a la postre el tanto que le dio la vuelta al mundo, desde un ángulo imposible.

Día, hora y cómo seguir el partido

Precisamente el juego Unión Berlín Vs. Bayern Múnich se disputará en el Stadion An der Alten Försterei. El compromiso se llevará a cabo este miércoles a partir de las 2:45PM, hora colombiana y usted podrá seguir el minuto a minuto a través de la página web de Caracol Radio.

Luis Díaz ha disputado 19 partidos con el Bayern en la presente temporada, registrando 12 anotaciones y seis asistencias. Por la Copa, el colombiano ha estado en los dos juegos de su equipo, con un saldo de un gol y una asistencia.