Luis Díaz y una temporada de ensueño: Así quedó en la tabla de máximos goleadores de la Bundesliga

Luis Díaz está siendo uno de los mejores jugadores del mundo en la actualidad y sus números lo demuestran. El colombiano volvió a ser protagonista con el Bayern Múnich, esta vez en un partido complicado ante San Pauli por la Bundesliga, en la que contribuyó con una gran asistencia y un gol al 90+3′ para encaminar la victoria de manera agónica por 3-1, pues el tercero lo hizo Nicolas Jackson al 90+6.

En el primer tramo del partido, Lucho no tuvo mayor influencia, así como el peso ofensivo del Bayern en general quedó al debe. Sin embargo, en una gran jugada del guajiro, asistió a Raphaël Guerreiro desde el suelo para que este pusiera el empate.

Cuando el partido parecía que se iba con el resultado de 1-1 llegó el gol de Luis Díaz que encaminó la victoria. Centro de Joshua Kimmich desde la derecha y aparición en el área chica por parte de Lucho, que se zambulló y de cabeza la mandó a guardar.

Luis Díaz, camino a su mejor temporada goleadora

Lucho ya acumula 12 goles en todas las competiciones con el conjunto alemán y quedó a cinco de igualar su mejor campaña goleadora, que hasta el momento la logró con el Liverpool en la que obtuvieron la Premier League. Convirtió 17 en 50 partidos, por lo que, tal y como va, todo parece indicar que superará ese registro.

Por su parte, en la Bundesliga el extremo de 28 años cuenta con 7 anotaciones en 12 partidos disputados, contribuciones que lo ponen como protagonista de la tabla de máximos artilleros, la cual es liderada por su compañero, Harry Kane, con 14.

Tabla de máximos goleadores de la Bundesliga

Jugador Equipo Goles PJ Harry Kane Bayern Múnich 14 10 Jonathan Burkardt Eintracht Frankfurt 8 10 Luis Díaz Bayern Múnich 7 12 Haris Tabakovic Borussia Mönchengladbach 7 11 Michael Olise Bayern Múnich 6 11

¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz?

El próximo partido del Bayern Múnich será por los octavos de final de la Copa de Alemania ante Unión Berlín, mismo rival al que le convirtió un golazo que le dio la vuelta al mundo. Este duelo tendrá lugar el miércoles 3 de diciembre a las 2:45 p.m. Sin embargo, es probable que el técnico Vincent Kompany le dé descanso.

Por Bundesliga, el siguiente duelo del conjunto bávaro será ante Stuttgart el sábado 6 de diciembre a las 9:30 a.m.