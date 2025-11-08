Gol de Luis Díaz en la Bundesliga: ¡Vea acá la espectacular anotación para el Bayern Múnich!. (Photo by A. Scheuber/FC Bayern via Getty Images) / A. Scheuber

¡Que siga la fiesta, Lucho! Este sábado 8 de noviembre, el atacante colombiano se reportó con una espectacular anotación en el partido que enfrentó su equipo, el Bayern Múnich, al Unión Berlín, esto por la décima jornada de la Bundesliga.

Vea acá la espectacular anotación de Luis Díaz

El sensacional tanto de Luis Fernando Díaz Marulanda llegó a los 38 minutos de partido, cuando el elenco bávaro caía por 1-0 gracias a la anotación de Danilho Doekhi.

Así las cosas, el guajiro inició la acción al borde del área, Josip Stanišić le devolvió la pared, pero el balón se fue largo. Justo en la línea final, Díaz alcanzó a agarrar el esférico, con un toque desde el suelo eludió a su rival y casi que sin ángulo definió al palo del arquero Frederik Rønnow. Véalo acá:

¡¿QUÉ HICISTE, LUCHO?! ¡¡INFERNAL GOLAZO SIN ÁNGULO DE LUIS DÍAZ PARA EL 1-1 ENTRE BAYERN Y UNION BERLIN!!



📺 Mirá la #Bundesliga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/S9b5XUhyNk — SportsCenter (@SC_ESPN) November 8, 2025

Se trata de la undécima anotación de Luis Díaz en 17 partidos disputados con Bayern Múnich en la temporada 2025-26. Asimismo es su sexto tanto en la liga alemana y suma ya dos partidos consecutivos marcando. Una completa locura.

