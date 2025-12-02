Capturan a presunto integrante del Clan del Golfo en el Suroeste antioqueño

Támesis, Antioquia

La Policía Nacional en alianza con las tropas del Batallón de Infantería N.° 11 Cacique Nutibara de la Cuarta Brigada, lograron cuatro importantes avances contra la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del grupo armado organizado Clan del Golfo, seguido de la ubicación de tres depósitos ilegales con abundante material de guerra y la captura de un presunto integrante de esta estructura criminal.

En un primer operativo, los uniformados localizaron un depósito clandestino que, según las autoridades, eran empleados por el componente armado dirigido por alias “Fredy Roca” y alias “Acacio”, este último capturado recientemente por porte ilegal de armas. En el lugar fueron hallados un fusil calibre 5,56mm; dos fusiles 7,62mm; diez proveedores; más de 700 cartuchos de distintos calibres y cinco chalecos militares.

Durante una segunda acción militar, las tropas del Ejército encontraron otro escondite perteneciente a la misma estructura criminal. Allí se incautaron un fusil R15 calibre 5,56 mm, un fusil AK-46, un proveedor y 18 cartuchos.

Alias “Kevin” fue capturado en flagrancia, presunto miembro de esta subestructura del GAO Clan del Golfo. El hombre deberá responder por delitos relacionados con fabricación, tráfico o porte de armas, así como con tráfico y porte de estupefacientes. En su poder se encontraron 1.100 gramos de marihuana, 45 gramos de bazuko, 40 cartuchos y prendas de uso privativo de la Fuerza Pública.

A estas acciones se suma el hallazgo reciente de otro depósito ilegal en la vereda El Barroso, en Támesis, donde se incautaron dos fusiles, proveedores y 76 cartuhos de diferentes calibres.

El material decomisado y la persona capturada, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Asímismo, destacaron que estos resultados representan un golpe directo a los dinamizadores de violencia en el Suroeste antioqueño, contribuyendo a la reducción de los índices de homicidio en la región y debilitando la estructura criminal del Clan del Golfo, que ya suma más de 200 capturados en lo corrido del año en Antioqua.