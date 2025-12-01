Procuraduría formula pliego de cargos contra el alcalde de La Jagua de Ibirico, Cesar

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el alcalde de La Jagua de Ibirico, Cesar, Leonardo Fabio Hernández Cataño, por presunta omisión en su deber de garantizar el transporte escolar para los menores de edad.

La investigación apunta a esclarecer si el mandatario habría descuidado sus responsabilidades para que los niños y adolescentes pudieran trasladarse de manera segura a los centros educativos, especialmente en las zonas rurales.

Fallo provisional

La Procuraduría Provincial de Valledupar también evalúa si el alcalde vulneró los principios que rigen la función pública, como la transparencia, la eficacia y la eficiencia. Según el Ministerio Público, la falta cometida por el funcionario se calificó provisionalmente como grave y a título de dolo, lo que implica una posible responsabilidad disciplinaria seria.

La investigación continuará mientras se recopilan más pruebas sobre la gestión del transporte escolar en La Jagua de Ibirico. Los resultados de este proceso podrían derivar en sanciones para el alcalde si se confirma que hubo negligencia en sus funciones.

Diversos sectores de la comunidad han expresado preocupación por la situación, ya que el transporte escolar es considerado un servicio esencial para garantizar la educación y la seguridad de los menores en la región. Las autoridades locales aún no han emitido un pronunciamiento público frente a los cargos.