Senador Mauricio Gómez Amín descartó aspirar a la Alcaldía de Barranquilla

Luego de confirmar su renuncia a una aspiración presidencial y sumarse a la campaña de Abelardo de la Espriella, el senador Mauricio Gómez Amin descartó su aspiración a la Gobernación del Atlántico o la Alcaldía de Barranquilla.

“Yo colgué los guayos. No voy más a Senado, no llevo Senado, no llevo Cámara; solamente me concentro en el debate nacional, en el debate presidencial. A mí no me gusta perpetuarme en las corporaciones públicas”, afirmó el congresista, quien aseguró que ya cumplió un ciclo y que es momento de dar paso a nuevas generaciones.

“Yo me concentro en lo nacional, me concentro en Abelardo, me concentro en lo programático y me concentro en que Abelardo llegue a cada rincón de Colombia para que lo conozcan. No aspiro ni a gobernación, ni a alcaldía, ni a Senado, ni a Cámara, ni a edil, ni a concejal”, reiteró.

Búsqueda de alianzas en Bogotá

Gómez Amín anunció que viajará este martes a Bogotá para buscar nuevas alianzas que fortalezcan la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella.

El senador aseguró que su trabajo estará enfocado en ampliar el respaldo nacional al precandidato y avanzar en acuerdos con otros sectores políticos.

“La tributaria se va a hundir”: críticas al proyecto del Gobierno

El senador también se refirió a la nueva reforma tributaria propuesta por el Gobierno nacional y anticipó que esta volverá a ser archivada en el Congreso.

“Mañana (martes) estamos en las comisiones económicas hundiendo la tributaria, la tercera tributaria de Petro, con 12 votos en la Comisión Tercera del Senado. Porque a la gente se le reventó el bolsillo”, manifestó.

Anuncia denuncia penal en su contra

Gómez Amín reveló que será denunciado penalmente por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, luego de unas declaraciones hechas en un evento de la CCI.

“Ahí me van a denunciar penalmente el director de la UNGRD porque dije en la CCI que el candidato Cepeda era un candidato de la FARC. Y le voy a decir algo: los Comunes sacaron un comunicado diciendo que era su candidato; eso no es un secreto. Esa es la realidad y Colombia la tiene que saber”, señaló.

El senador aseguró que no se intimidará ante una eventual acción judicial: “Si me van a denunciar penalmente, la recibo. Que me denuncien 700 mil veces. Estoy listo y voy a seguir poniendo el pecho con valentía”, concluyó.