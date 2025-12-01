Presunto desfalco de $700 millones en unidad residencial: exadministradora estaría involucrada

Medellín, Antioquia

En la copropiedad Arboleda del Rodeo, ubicada en Rodeo Alto, comuna 16 de Medellín, avanza una investigación por un presunto desfalco que superaría los $700 millones, atribuible —según denuncia formal— a la exadministradora del edificio quien habría ejercido el cargo desde 2017.

Los hechos comenzaron a revelarse a inicios de octubre de 2025, cuando el Consejo de Administración detectó imprecisiones en informes financieros, movimientos sin soporte y extractos bancarios presuntamente adulterados.

En los primeros días de octubre, el Consejo cuestionó varios gastos ubicados en rubros que no correspondían. Días después, para el 22 de octubre, la exadministradora habría cancelado la reunión programada y, al revisar información de otra copropiedad donde también trabajó, surgió la primera alerta: presuntos movimientos por más de $25 millones que no aparecían en los extractos entregados por ella.

El 23 y 24 de octubre, y tras consultas con personal bancario, el Consejo descubrió que en una de las cuentas donde deberían existir cerca de $380 millones solo quedaban $9 millones. Ese mismo 24 de octubre se habría registrado un último movimiento por $40 millones, lo que llevó a la copropiedad a bloquear las cuentas e interponer denuncia penal por los presuntos delitos de hurto, abuso de confianza y falsedad en documento.

Presunto modus operandi y terceros implicados

Una auditoría interna posterior habría confirmado que los extractos entregados estaban presuntamente adulterados y que varias transferencias fueron realizadas a terceros que no figuraban como proveedores reales.

Según la fuente, al menos cinco personas habrían recibido dineros bajo la apariencia de pagos a proveedores, manipulando NIT y nombres de empresas legítimas, pero dirigiendo los recursos a cuentas personales. También se detectaron compras hechas por PSE de bienes que nunca ingresaron al edificio y una factura electrónica presuntamente falsificada.

Posible repetición del caso en otras copropiedades

De acuerdo con la persona entrevistada, existen indicios de que hechos similares se habrían presentado en al menos seis copropiedades del Valle de Aburrá. En varios episodios anteriores, según el testimonio, la exadministradora habría logrado conciliar devolviendo parte del dinero presuntamente tomado, dinero que —hoy creen— provenía de otras copropiedades.

Consecuencias para la comunidad y acciones legales

Aunque la cuantía del presunto desfalco es considerable, no es ni el 1% del valor real de la copropiedad; Arboleda del Rodeo —una copropiedad de más de 600 apartamentos y locales— decidió cubrir temporalmente el faltante mediante cuotas extraordinarias, actividades internas y recaudos solidarios, mientras avanza el proceso judicial y se busca una eventual reparación del daño.

La Fiscalía, según la fuente, ya cuenta con una ampliación detallada de la denuncia que describe el presunto modus operandi. El caso está en manos de un fiscal seccional, quien deberá tipificar los hechos y determinar si se emite o no una orden de captura.

Caracol Radio intentó comunicarse con la exadministradora señalada, presuntamente vinculada a las transacciones, pero no obtuvo respuesta por ninguna de las vías de contacto.