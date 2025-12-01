Pico y placa en Medellín para diciembre 2025: Vías exentas y multas

Oficialmente, ha iniciado la temporada decembrina a Medellín, los ciudadanos y turistas podrán disfrutar de los populares alumbrados hasta el lunes, 12 de enero de 2026. Durante las festividades las luces estarán activas desde las seis de la tarde hasta la media noche.

Federico Gutiérrez, el alcalde de la ciudad, indicó que la edición número 58 de los alumbrados tendrá alrededor de 60 puntos iluminados, incluyendo parques, avenidas, barrios y los cinco corregimientos.

Frente a esto, si usted se encuentra interesado en recorrer la ciudad en carro o moto, le indicaremos como funcionará el pico y placa, sus medidas, las vías exentas y mucho más para que no tenga que enfrentar una multa este fin de año.

¿Cuándo hay pico y placa en Medellín para diciembre 2025?

Por el momento, la página de la Alcaldía de Medellín no ha resaltado algún cambio restricción para el mes de diciembre, por lo cual la rotación del segundo semestre, que ha estado desde el lunes, 4 de agosto, está en vigencia tanto en Medellín como en su área metropolitana.

NOTA: La restricción vehicular no se aplicará en los corregimientos de Medellín.

¿Hasta cuando estará activo el pico y placa de diciembre?

Por el momento esta rotación estará vigente hasta el mes de enero de 2026 y se manejará en el horario habitual que se realiza desde la 5:00 a.m hasta las 8:00 p.m.

Pico y placa en Medellín diciembre 2025: Vías exentas

La Secretaría de Movilidad de Medellín ha indicado que en esta rotación de segundo semestre las vías exentas son las siguientes:

Se exonerarán las vías de conexión regional y nacional: la Avenida Regional, Las Palmas y la vía a Occidente.

Los corregimientos y las conexiones de la avenida 33 y la calle 10

NOTA: La avenida Regional y la Autopista Sur, en sus tramos en jurisdicción de Bello e Itagüí, no están exentas por decisiones autónomas de sus administraciones municipales.

Pico y placa en Medellín carros durante diciembre

Lunes : 6 y 9

: 6 y 9 Martes : 5 y 7

: 5 y 7 Miércoles : 1 y 8

: 1 y 8 Jueves : 0 y 2

: 0 y 2 Viernes: 3 y 4

Pico y placa en Medellín motos durante diciembre

El pico y placa de las motos en Medellín durante el mes de diciembre se realizará de acuerdo al primer número de la placa.

Lunes : 6 y 9

: 6 y 9 Martes : 5 y 7

: 5 y 7 Miércoles : 1 y 8

: 1 y 8 Jueves : 0 y 2

: 0 y 2 Viernes: 3 y 4

Pico y placa en Medellín Taxis durante diciembre

Ojo, la medida del pico y placa para los taxis en Medellín si cambiaran cada mes, asimismo, la normativa de segundo semestre funcionará desde las 6 a.m hasta las 8:00 p. m. Con el último número de la placa.

Número de placa 0: 12 y 26

12 y 26 Número de placa 1: 6 y 20

6 y 20 Número de placa 2: 21

21 Número de placa 3: 15 y 29

15 y 29 Número de placa 4: 4 y 25

4 y 25 Número de placa 5: 5 y 19

5 y 19 Número de placa 6: 13 y 27

13 y 27 Número de placa 7: 14 y 28

14 y 28 Número de placa 8: 8 y 22

8 y 22 Número de placa 9: 1 y 11

Multa de pico y placa en Medellín durante diciembre:

Durante el mes de diciembre de este 2025, se mantiene el monto de la multa que se rige del decreto del pico y placa del segundo semestre, por lo que podrá recibir una infracción que asciende de acuerdo al salario mínimo legal vigente, lo que equivale hasta el momento en $711.750 pesos colombianos.

