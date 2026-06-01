El Museo Casa de la Memoria de Medellín acompaña a madres buscadoras mediante procesos artísticos

Medellín

El Museo Casa de la Memoria codirigió el proceso creativo y psicosocial que dio origen a la obra de teatro “Buscadoras: tejiendo luz para la esperanza”. La puesta en escena fue desarrollada en conjunto con el grupo Buscadoras con Fe y Esperanza, una colectividad de mujeres dedicadas a la búsqueda de familiares desaparecidos en el departamento de Antioquia en el periodo posterior a la firma del Acuerdo de Paz con las Farc.

La producción artística combina elementos del teatro y el tejido para canalizar las experiencias individuales de las participantes en un ejercicio de expresión colectiva. El guion de la obra se estructuró a partir de los testimonios directos de las integrantes del grupo, reflejando las dinámicas cotidianas, la incertidumbre y las acciones de persistencia que caracterizan sus procesos de búsqueda en el territorio.

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Como parte del componente formativo y de memoria, las mujeres confeccionaron muñecas tejidas a mano, denominadas “cuerpos de memoria”. Estos objetos simbólicos fueron diseñados para representar las historias de vida de las víctimas, los vínculos familiares y las afectaciones emocionales subyacentes al fenómeno de la desaparición, sirviendo como herramientas de narración visual y artística.

El proyecto se estructuró a través de una serie de talleres enfocados en el soporte emocional, la escucha activa y la construcción metodológica comunitaria. De acuerdo con el Museo Casa de la Memoria, la iniciativa busca reconocer a las mujeres afectadas como gestoras de sus propios relatos y generadoras de conocimiento a partir de sus vivencias directas en la defensa de los derechos humanos.

La presentación de esta propuesta se realizó en el marco de la conmemoración de la Semana Internacional del Detenido-Desaparecido. Con este tipo de intervenciones, la institución distrital mantiene su agenda de apoyo a los procesos organizativos comunitarios orientados a la dignificación de las víctimas, el esclarecimiento de la verdad y la promoción de garantías de no repetición en la región.