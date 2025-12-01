MinInterior exige sanciones para hinchas del Atlético Nacional por agresiones en partidos

Medellín

Las violentas escenas registradas en el Estadio Metropolitano de Itagüí durante el partido del 26 de noviembre entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla desataron una contundente reacción por parte del Gobierno Nacional.

En múltiples videos difundidos en redes sociales se observa cómo hinchas del equipo paisa golpean de forma reiterada y brutal a varios simpatizantes del Junior que lograron ingresar a las tribunas pese a que su presencia no estaba autorizada para este compromiso.

Las imágenes muestran a un grupo de aficionados de Nacional deteniendo a personas consideradas “sospechosas”, interrogándolas sobre su procedencia y revisando si portaban algún elemento alusivo al equipo verdolaga. Al confirmar que no eran de Antioquia, varios hinchas los atacaron en manada, propinándoles golpes y empujándolos hasta hacerlos caer desde lo alto de la tribuna.

Sanciones y rechazo por parte del Ministerio del Interior

Ante este panorama, el viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos, Gabriel Rondón, expresó en su cuenta de X la “profunda preocupación” del Ministerio del Interior por la reiteración de hechos de violencia relacionados con algunos grupos de seguidores de Nacional.

Rondón pidió avanzar en rutas articuladas de diálogo, prevención y seguimiento con las autoridades de Medellín e Itagüí, y fue enfático en solicitar sanciones ejemplares para los responsables que ya han sido identificados en los registros audiovisuales. Además, el Ministerio del Interior requirió a la Alcaldía de Medellín convocar de manera urgente la Comisión Local de Fútbol.