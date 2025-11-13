Hinchas del América de Cali y del Atlético Nacional se enfrentaron en violenta riña en Medellín

Medellín

Una riña entre hinchas de los equipos de América de Cali y Atlético Nacional dejó un herido y varios capturados en la noche del miércoles 12 de noviembre en un hotel del sector de El Poblado, en Medellín.

Según el reporte oficial, los hechos violentos ocurrieron cuando un grupo de hinchas del América realizaba un banderazo a las afueras del hotel como muestra de apoyo a su equipo de fútbol, a vísperas del partido contra el Deportivo Independiente Medellín en la Liga BetPlay, cuando seguidores del Atlético Nacional llegaron al lugar en varias motocicletas para agredirlos.

Durante el enfrentamiento, una persona fue herida con arma cortopunzante y trasladada a la Clínica Las Vegas, donde se registraron nuevos disturbios con palos, sillas y armas blancas, momento que tuvo que ser controlado por la Policía.

Investigaciones y capturas

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, rechazó la agresión y confirmó que dos personas fueron capturadas por daño en bien ajeno y que varias más fueron trasladadas para su individualización, además de que las autoridades entregaron un informe detallado a la Fiscalía General de la Nación para iniciar la investigación correspondiente.

“En Medellín le apostamos a una Cultura del Fútbol basada en el respeto, la convivencia y la vida. No vamos a permitir que unos pocos desadaptados y vándalos empañen el esfuerzo de quienes viven el fútbol con alegría y responsabilidad. La ciudad rechaza con contundencia estos actos de violencia. Los responsables deberán asumir las consecuencias ante la justicia”, añadió el alcalde.

Gutiérrez recordó además que las fronteras del estadio permanecen cerradas y que no se permite el ingreso de hinchas visitantes, como parte de las medidas de seguridad implementadas para prevenir hechos de violencia.