🔴Medellín vs. América en los cuadrangulares de la Liga Colombiana: siga ACÁ el partidazo

Esta noche del lunes 1 de diciembre se enfrentaran<b> Independiente Medellín y América de Cali, </b>en el estadio Atanasio Girardot de la capital antioqueña, por el juego correspondiente a la fecha 4 de los cuadrangulares semifinales de la <b>Liga Colombiana. </b>Se prevé que este duelo sea un partidazo, ya que ambos equipos tienen la presión de conseguir los 3 putos. Sin embargo,<b> para el Poderoso de la Montaña, este noche su obligación es ganar</b>, ya que solo tiene un punto producto del empate en el clásico paisa en la fecha 2 y si empata o pierde, prácticamente quedaría eliminado en este segundo semestre.Lea también: <a href="https://caracol.com.co/2025/12/01/fecha-y-hora-de-los-partidos-correspondientes-a-la-fecha-5-de-cuadrangulares-liga-colombiana/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/12/01/fecha-y-hora-de-los-partidos-correspondientes-a-la-fecha-5-de-cuadrangulares-liga-colombiana/"><b>Fecha y hora de los partidos correspondientes a la fecha 5 de cuadrangulares Liga Colombiana</b></a>Por otra parte, <b>América llega con aire en la camiseta luego de ganarle 2-1 a Medellín </b>en el Pascual, con anotaciones de Tilman Palacios y Adrián Ramos en la jornada anterior. Con este resultado el cuadro caleño queda con 4 puntos y sigue vivo en el cuadrangular.Le podría interesar: <a href="https://caracol.com.co/2025/12/01/nacional-no-tiene-jerarquia-como-ningun-equipo-del-fpc-debate-en-el-pulso-del-futbol/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/12/01/nacional-no-tiene-jerarquia-como-ningun-equipo-del-fpc-debate-en-el-pulso-del-futbol/"><b>“Nacional no tiene jerarquía, como ningún equipo del FPC”: debate en El Pulso del Fútbol</b></a><b>Este grupo A lo lidera Junior de Barranquilla con 8 puntos luego de ganarle ayer a Nacional 2-1 </b>en el Metropolitano. Así las cosas el el verdolaga es segundo con 5 unidades, tercero se ubica América con 4 puntos y cierra Medellín con un solo punto.