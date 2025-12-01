🔴EN VIVO|Manifestaciones HOY, 1 de diciembre en Bogotá: Bloqueos y cierres de TransMilenio Calle 26

Durante la jornada de este 1 de diciembre de 2025, se han presentado manifestaciones y bloqueos en varios puntos de la calle 26 hacia el occidente. Una de las movilizaciones se debe a las protestas de los estudiantes de la Universidad Distrital, quienes están en contra de la elección del rector Jorge Lizcano.

La Secretaría de Movilidad informa que se encuentran monitoreando la situación con el fin de orientar a los conductores a evitar mayores con congestiones en la ciudad.

Lea también: Violento robo terminó en balacera en una joyería en Bogotá: una persona está herida

Conozca aquí cómo avanza la movilidad en Bogotá minuto a minuto

Pico y placa en Bogotá del 1 al 5 de diciembre 2025:

Lunes 1 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Martes 2 de diciembre : pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Miércoles 3 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Jueves 4 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Viernes 5 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

EN VIVO | Manifestaciones en Bogotá HOY

5:53 p.m. | Regresan las manifestaciones frente a la Universidad Nacional. Estación de TransMilenio Ciudad Universitaria cierra temporalmente.

#BOGOTÁ | Regresan los manifestantes frente a la Universidad Nacional, por lo que la flota de Transmilenio realiza retornos en Corferias y en estación Concejo de Bogotá. La estación Ciudad Universitaria deja de prestar servicio. https://t.co/R0kxQZ3iBX — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 1, 2025

5:25 p.m. | Las estaciones Quinta Paredes, Gobernación - Can - Salitre Greco - Tiempo Maloka retoman operación.

⏰#TMAhora (5:25 p.m.)#Actualización



📍troncal calle 26



✅Las estaciones Quinta Paredes, Gobernación - Can - Salitre Greco - Tiempo Maloka retoman operación.



📍Avenida Villavicencio



✅Las rutas de TransMiZonal y alimentadoras, realizan sus recorridos habituales. pic.twitter.com/4OaWvuU58Z — TransMilenio (@TransMilenio) December 1, 2025

5:38 p.m. | Movilidad se recupera en los dos sentidos de la Avenida el Dorado

#BOGOTÁ | Se recuperan las condiciones de movilidad sobre la Av. El Dorado, en sus dos sentidos viales, luego de protestas estudiantiles.https://t.co/R0kxQZ3iBX pic.twitter.com/NOtgK0dxNB — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 1, 2025

4:56 p.m. | Se presentan disturbios en la calle 26 con carrera 66. Estaciones de Transmilenio: Quinta Paredes, Gobernación, CAN, Salitre - El Greco y El Tiempo - Cámara de Comercio no prestan servicio.