Violento robo terminó en balacera en una joyería en Bogotá: un persona está herida

Bogotá D.C

Pasadas las 12 del mediodía en el centro comercial Colors 61, ubicado en la calle 61 con carrera 13, se presentó una balacera tras un violento y millonario robo a una joyería.

Cinco delincuentes llegaron a la zona comercial en la que están varios locales pequeños donde rompieron varias vitrinas con un objeto contundente. Entraron a una joyería y se robaron varios objetos avaluados en cerca de $30 millones de pesos.

En medio del pánico, los delincuentes huyeron disparando en varias ocasiones.

“En la huida, estos sujetos hacen unos disparos y desafortunadamente resulta lesionada una persona en una de sus pantorrillas que se está recuperando en un centro asistencial ya que su herida no reviste gravedad”, indicó el Teniente Coronel, Ricardo Chaves.

Las autoridades se encuentran en este momento analizando las cámaras de seguridad y recogiendo testimonios de las personas para realizar la la trazabilidad del trayecto de los delincuentes e identificarlos para lograr su captura.