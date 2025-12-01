Así quedó el pico y placa en Bogotá: Números con restricción el 1, 2, 3, 4, 5 de diciembre del 2025
¡Atención! Conozca cómo funcionará la medida de restricción en Bogotá durante la primera semana de diciembre. Los detalles aquí:
La medida de Pico y Placa es una política de restricción vehicular que opera desde hace varios años en Bogotá y cuyo propósito central es mejorar las condiciones de movilidad en la ciudad.
A través de este sistema se busca disminuir la congestión en los principales corredores viales, especialmente en los momentos de mayor flujo, lo que permite una circulación más eficiente y ordenada.
Esta estrategia no es exclusiva de la capital. Otras ciudades del país, como Medellín, Bucaramanga, Pereira y Cali, han adoptado esquemas similares y han reportado resultados favorables en materia de movilidad y control del tráfico urbano.
Según la Secretaría Distrital de Movilidad, la medida también cumple un objetivo ambiental: reducir la contaminación atmosférica. Al disminuir el número de vehículos en circulación durante las horas pico, se logra una disminución significativa en la emisión de gases y partículas contaminantes.
Pico y placa en Bogotá del 1 al 7 de diciembre 2025
- Lunes 1 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Martes 2 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Miércoles 3 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Jueves 4 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Viernes 5 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Sábado 6 de diciembre: No aplica la medida de pico y placa.
- Domingo 7 de diciembre: No aplica la medida de pico y placa.
Pico y Placa Solidario en Bogotá
Para los conductores que necesitan utilizar su vehículo particular en días y horarios restringidos por el Pico y Placa, la ciudad ofrece una alternativa legal denominada Pico y Placa Solidario. Este mecanismo permite la circulación durante toda la jornada, previo registro y pago, y se ha consolidado como una opción relevante para quienes dependen del automóvil.
El programa funciona mediante la expedición de permisos que pueden adquirirse por tres modalidades: diaria, mensual o semestral. Cada conductor puede escoger la opción que mejor se ajuste a sus necesidades de movilidad.
Para acceder al beneficio es indispensable realizar el trámite a través de la plataforma oficial de la Secretaría de Movilidad, donde se diligencian los datos personales, las características del vehículo y se efectúa el pago correspondiente. Solo después de completar estos pasos el permiso queda activo para circular sin restricciones dentro del perímetro urbano.
Tarifas del Pico y Placa Solidario en 2025
El costo del permiso para 2025 varía según un conjunto de factores asociados al vehículo. Entre las variables que influyen en la tarifa se encuentran:
- Tipo de vehículo (automóvil, camioneta, camioneta blindada, entre otros).
- Tipo de motor (diésel, gasolina, híbrido o eléctrico).
- Cilindraje y tecnologías de emisiones.
- Valor comercial del vehículo.
- Periodo de tiempo del permiso (un día, un mes o seis meses).
Debido a estas variaciones, la Secretaría de Movilidad no establece una tarifa universal. En su lugar, el valor final se calcula directamente en la plataforma oficial del Pico y Placa Solidario. Allí, el conductor debe ingresar la información requerida para que el sistema arroje el monto exacto a pagar según la categoría del vehículo y la duración del permiso.
Este modelo de cálculo busca garantizar que el pago sea proporcional al impacto potencial del vehículo en la movilidad y en el ambiente, y que, al mismo tiempo, el programa siga siendo accesible para diversos perfiles de conductores.
Que vehículos están exentos del pico y placa
- Vehículos eléctricos y de cero emisiones contaminantes.
- Vehículo de servicio diplomático o consular.
- Funerarias o agencias mortuorias.
- Vehículos de organismos de seguridad del Estado.
- Vehículos de emergencia.
- Vehículos utilizados para el transporte de personas en condición de discapacidad.
- Vehículos de empresas de servicios públicos domiciliarios. (Exclusivamente para mantenimiento y reparación de redes).
- Vehículos destinados al control del tráfico y grúas.
- Vehículos de control de emisiones y vertimientos.
- Motocicletas.
- Vehículos asignados por la Unidad Nacional de Protección.
- Vehículos de medios de comunicación.
- Vehículos de transporte escolar.
- Vehículos destinados a la enseñanza automovilística. (Tipo automóvil, campero y camioneta).
- Vehículos híbridos cuya motorización sea por combustión (diésel o gasolina) y funcionen, alternada o simultáneamente, con motor eléctrico.
- sLos vehículos cuyo propietario o locatario haya solicitado voluntariamente el Permiso Especial de Acceso a Área con Restricción Vehicular (“Pico y Placa Solidario”) y haya aceptado y cumplido todos los términos y condiciones, establecidos por la Secretaría Distrital de Movilidad.