Bogotá

Así quedó el pico y placa en Bogotá: Números con restricción el 1, 2, 3, 4, 5 de diciembre del 2025

¡Atención! Conozca cómo funcionará la medida de restricción en Bogotá durante la primera semana de diciembre. Los detalles aquí:

Pico y Placa Bogotá Semana Santa/ Getty Images

Pico y Placa Bogotá Semana Santa/ Getty Images

La medida de Pico y Placa es una política de restricción vehicular que opera desde hace varios años en Bogotá y cuyo propósito central es mejorar las condiciones de movilidad en la ciudad.

A través de este sistema se busca disminuir la congestión en los principales corredores viales, especialmente en los momentos de mayor flujo, lo que permite una circulación más eficiente y ordenada.

Esta estrategia no es exclusiva de la capital. Otras ciudades del país, como Medellín, Bucaramanga, Pereira y Cali, han adoptado esquemas similares y han reportado resultados favorables en materia de movilidad y control del tráfico urbano.

Según la Secretaría Distrital de Movilidad, la medida también cumple un objetivo ambiental: reducir la contaminación atmosférica. Al disminuir el número de vehículos en circulación durante las horas pico, se logra una disminución significativa en la emisión de gases y partículas contaminantes.

Lea también: ABC nuevo pico y placa sábados en Bogotá: medida para carros no matriculados y alza 50% en solidario

Pico y placa en Bogotá del 1 al 7 de diciembre 2025

  • Lunes 1 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
  • Martes 2 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Miércoles 3 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 3, 4 y 5.
  • Jueves 4 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
  • Viernes 5 de diciembre: pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 3, 4 y 5.
  • Sábado 6 de diciembre: No aplica la medida de pico y placa.
  • Domingo 7 de diciembre: No aplica la medida de pico y placa.  

Pico y Placa Solidario en Bogotá

Para los conductores que necesitan utilizar su vehículo particular en días y horarios restringidos por el Pico y Placa, la ciudad ofrece una alternativa legal denominada Pico y Placa Solidario. Este mecanismo permite la circulación durante toda la jornada, previo registro y pago, y se ha consolidado como una opción relevante para quienes dependen del automóvil.

El programa funciona mediante la expedición de permisos que pueden adquirirse por tres modalidades: diaria, mensual o semestral. Cada conductor puede escoger la opción que mejor se ajuste a sus necesidades de movilidad.

Para acceder al beneficio es indispensable realizar el trámite a través de la plataforma oficial de la Secretaría de Movilidad, donde se diligencian los datos personales, las características del vehículo y se efectúa el pago correspondiente. Solo después de completar estos pasos el permiso queda activo para circular sin restricciones dentro del perímetro urbano.

Tarifas del Pico y Placa Solidario en 2025

El costo del permiso para 2025 varía según un conjunto de factores asociados al vehículo. Entre las variables que influyen en la tarifa se encuentran:

  • Tipo de vehículo (automóvil, camioneta, camioneta blindada, entre otros).
  • Tipo de motor (diésel, gasolina, híbrido o eléctrico).
  • Cilindraje y tecnologías de emisiones.
  • Valor comercial del vehículo.
  • Periodo de tiempo del permiso (un día, un mes o seis meses).

Debido a estas variaciones, la Secretaría de Movilidad no establece una tarifa universal. En su lugar, el valor final se calcula directamente en la plataforma oficial del Pico y Placa Solidario. Allí, el conductor debe ingresar la información requerida para que el sistema arroje el monto exacto a pagar según la categoría del vehículo y la duración del permiso.

Este modelo de cálculo busca garantizar que el pago sea proporcional al impacto potencial del vehículo en la movilidad y en el ambiente, y que, al mismo tiempo, el programa siga siendo accesible para diversos perfiles de conductores.

Que vehículos están exentos del pico y placa

  • Vehículos eléctricos y de cero emisiones contaminantes.
  • Vehículo de servicio diplomático o consular.
  • Funerarias o agencias mortuorias.
  • Vehículos de organismos de seguridad del Estado.
  • Vehículos de emergencia.
  • Vehículos utilizados para el transporte de personas en condición de discapacidad.
  • Vehículos de empresas de servicios públicos domiciliarios. (Exclusivamente para mantenimiento y reparación de redes).
  • Vehículos destinados al control del tráfico y grúas.
  • Vehículos de control de emisiones y vertimientos.
  • Motocicletas.
  • Vehículos asignados por la Unidad Nacional de Protección.
  • Vehículos de medios de comunicación.
  • Vehículos de transporte escolar.
  • Vehículos destinados a la enseñanza automovilística. (Tipo automóvil, campero y camioneta).
  • Vehículos híbridos cuya motorización sea por combustión (diésel o gasolina) y funcionen, alternada o simultáneamente, con motor eléctrico.
  • sLos vehículos cuyo propietario o locatario haya solicitado voluntariamente el Permiso Especial de Acceso a Área con Restricción Vehicular (“Pico y Placa Solidario”) y haya aceptado y cumplido todos los términos y condiciones, establecidos por la Secretaría Distrital de Movilidad.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad