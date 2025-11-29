Así puede saber si su vuelo será cancelado: Aerolíneas de Colombia anuncian suspensión de aviones A320

La operación aérea en Colombia atraviesa una situación sin precedentes luego de que Avianca anunciara la inmovilización temporal de la mayoría de sus aviones A320.

La medida, que responde a una instrucción urgente del fabricante Airbus, obligó a la aerolínea a suspender y reprogramar vuelos durante los próximos días, generando preocupación entre miles de pasajeros. Aquí le explicamos qué ocurre, por qué se tomó la decisión y cómo verificar si su itinerario resultó afectado.

Avianca detiene operaciones de flota A320 por actualización urgente

Avianca confirmó que una parte significativa de sus aeronaves de la familia A320 debe permanecer en tierra mientras se ejecuta una actualización de software ordenada por Airbus. La compañía reveló que la intervención técnica tomará aproximadamente 10 días, período en el cual estos aviones no podrán operar.

La situación impacta a más del 70 % de la flota de Avianca, lo que llevó a suspender la venta de tiquetes para vuelos programados entre el 28 de noviembre y el 8 de diciembre, con el fin de reorganizar la operación y reubicar a los pasajeros afectados.

¿Por qué se tomó la decisión de mantener en tierra los A320?

La instrucción proviene de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA), que pidió a todos los operadores del modelo A320 realizar una actualización inmediata del software de estos equipos. La solicitud se originó tras un análisis que reveló que altos niveles de radiación solar podrían alterar datos críticos de los sistemas de control de vuelo.

Airbus respaldó la recomendación y pidió a las aerolíneas tomar medidas preventivas para garantizar la seguridad de pasajeros y tripulaciones. Según el fabricante, la prioridad es evitar que esta vulnerabilidad genere fallas durante la operación aérea.

Ante esta situación, la Aeronáutica Civil de Colombia ordenó la inmovilización de todos los A320 a partir del 29 de noviembre a las 7:00 p. m., supervisando el cumplimiento estricto de los trabajos técnicos requeridos.

¿Qué ocurrirá con los pasajeros que ya tenían tiquetes?

Avianca informó que los usuarios cuyos vuelos resultaron cancelados serán contactados directamente. Cada viajero recibirá un correo electrónico en el que se detallará la nueva fecha de viaje o las alternativas disponibles para reprogramar su itinerario.

La aerolínea también habilitó su chat de WhatsApp y los canales de atención en su página web para facilitar cambios y resolver inquietudes. En estos espacios, los viajeros pueden consultar el estado actualizado de su vuelo o gestionar una reacomodación.

Avianca airbus 320: Cómo saber si su vuelo fue cancelado

Para verificar si su viaje está entre los afectados, puede seguir estos pasos:

Revise su correo electrónico: Avianca enviará notificaciones personalizadas a cada pasajero. Consulte la página web de Avianca: En la sección de “Estado de vuelo”, podrá confirmar cancelaciones o modificaciones. Use el chat de WhatsApp de Avianca: Disponible en el portal oficial, permite reprogramar o solicitar alternativas. Verifique la app de la aerolínea: Allí se reflejan cambios en tiempo real.

Aunque Avianca fue la primera aerolínea en pronunciarse en Colombia, la instrucción de EASA tiene impacto mundial. De acuerdo con reportes del fabricante, más de 8.000 aeronaves A320 deben pasar por la actualización.

Mientras las autoridades y Airbus trabajan para corregir la falla, Avianca reiteró que su prioridad es la seguridad y pidió comprensión a los usuarios afectados por la contingencia operativa.