Avianca completa la actualización del 51% del software en su flota de aviones A320

Avianca informó este sábado que avanza a buen ritmo la actualización de software solicitada por Airbus y las autoridades aeronáuticas para la flota de aviones A320.

Gabriel Oliva, Presidente y Jefe de operaciones de Avianca Group asegura que el 51% de los equipos ya cuenta con la actualización completa, mientras que los equipos técnicos continúan trabajando “día y noche” para finalizar el proceso en los próximos días.

“Ya el 51% de nuestra flota está completamente actualizado y seguimos trabajando sin parar día y noche para completar los procesos en los próximos días. Nosotros sabemos que esta situación está afectando muchos planes de viaje, de número importante de pasajeros”, dijo el Jefe de operaciones de Avianca.

La aerolínea da reajustes para los vuelos de los pasajeros

La compañía reconoció que esta situación ha afectado los planes de viaje de los pasajeros. Por eso, aseguró que ha habilitado opciones de reprogramación de vuelos y solicitudes de reembolso.

“Hemos dispuesto todas las opciones posibles para poder reacomodarlos, para poder reprogramar sus vuelos y que puedan solicitar reembolsos” dijo la compañía.

Finalmente, aseguró que más de 15.000 trabajadores están enfocados en restablecer la operación con normalidad lo más pronto posible y enfatizó que, "la seguridad de sus clientes y de su equipo sigue siendo la máxima prioridad".