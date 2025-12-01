Día Mundial del Sida: Pacientes Colombia alerta aumento de casos de VIH en el país

El 1 de diciembre fue declarado como el día mundial del Sida por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En Colombia de acuerdo con las cifras preliminares analizadas por la Cuenta de Alto Costo, la cifra de contagiados por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana es de 211.431 personas.

Por su parte, el movimiento Pacientes Colombia explicó que en 2024 más de 35.000 personas no recibieron tratamiento con los medicamentos correspondientes, exponen que pese a que el 80 % de los pacientes sí está accediendo a medicamentos, este porcentaje está muy por debajo del objetivo global del 95 %, establecido por ONUSIDA para 2030.

“Desde Pacientes Colombia decimos que el Gobierno nacional ha abandonado a las personas con VIH. No solo es el aumento de nuevos casos, sino que también estamos viendo con preocupación el número de personas que no está recibiendo ningún tipo de tratamiento”, afirmó el vocero del movimiento Pacientes Colombia, Denis Silva.

Dicen también que la situación para los pacientes de las EPS intervenidas ha empeorado. Para el caso del Valle del Cauca, explican que cerca de 10.000 pacientes con VIH de cinco EPS intervenidas entre ellas la Nueva EPS y SOS Salud fueron notificados del cambio de sus IPS.

“Retrocedimos en la atención más de 15 años. La línea de las EPS intervenidas de no pagarle a la red Caso Puntual, Sies Salud, que es una de las EPS más grandes atendiendo a población con VIH, la semana pasada informó que más de 24 mil pacientes dejarán de recibir medicamentos porque la nueva EPS no está pagando”, afirmó el vocero del movimiento Pacientes Colombia.

Lea también: Famisanar anunció nuevas mediadas para fortalecer la red de atención y entrega de medicamentos

24.000 pacientes con VIH estarían en riesgo de perder atención por falta de pagos a IPS

La IPS SIES Salud, advierte que 24.000 pacientes de los regímenes contributivo y subsidiado en los programas de VIH, PrEP, artritis, hepatitis C y cuidado paliativo, que se tienen en los 890 municipios de cobertura, se quedarían sin atención por la falta de pago a clínicas y hospitales por parte de las EPS, principalmente, la Nueva EPS.

Para el caso de SIES, alertan que la Nueva EPS firmó hace unos meses un acuerdo de pago, el cuál solo cumplieron en el mes de octubre, y para noviembre, los recursos no se han transferido para la atención de los pacientes.

Entre tanto, Néstor Alvarez, vocero de la asociación Pacientes de Alto Costo, advirtió que hoy más de 500 pacientes no han recibido su retroviral por falta de pago, y varios hospitales, entre ellos Méderi, están a la expectativa de los pagos de la Nueva EPS.

Cierre de servicios en el primer semestre de 2025

Para el primer semestre del año, según cifras recogidas por las Secretaría Territoriales de Salud y la Unión de IPS, se registraron 6.084 cierres de servicios, el 83% de ellos de manera temporal y el 17% de forma definitiva siendo las atenciones de mediana y baja complejidad los que más suspendieron servicios.

Los cierres en cifras desagregadas, se dan en los servicios de mediana complejidad con un total de 3.189 cierres temporales, y 589 definitivos, mientras que los de baja comlejidad, suman un total de 1.441 cierres temporales y 254 definitivos.

Entre tanto, las atenciones que mayor novedad de cierres presentaron son: medicina general, odontología, psicología nutrición, enfermería, toma de muestras.