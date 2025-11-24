“Estamos acelerando la muerte de pacientes por la crisis en la Nueva EPS”, veedor de salud

Usuarios de la salud se quejan por servicio que presta la Nueva EPS en Cúcuta.

Norte de Santander.

La crisis de la salud en Cúcuta y Norte de Santander está llegando a un punto crítico. Así lo advirtió Arístides Hernández, presidente de Asintrasersaludnorte, quien aseguró que la situación derivada de los impagos y la falta de contratación por parte de la Nueva EPS y Coosalud ya está afectando gravemente a los pacientes y al personal de salud.

En diálogo con Caracol Radio, Hernández señaló que clínicas privadas y hospitales públicos están limitando o suspendiendo servicios, obligando al Hospital Universitario Erasmo Meoz a recibir usuarios únicamente para estabilizarlos, sin posibilidad de avanzar en sus tratamientos por falta de capacidad y recursos.

Incluso el Hospital San Juan de Dios de Pamplona anunció que solo atenderá urgencias vitales.

Según el veedor, esta realidad está teniendo un impacto directo en la vida de los usuarios. “Personas que no deberían morir están muriendo. Esto les acelera su proceso de muerte porque no hay tratamientos, no hay pagos y no hay contratación”, afirmó.

Hernández también alertó sobre el efecto dominó que ya golpea a los trabajadores de la salud, muchos de los cuales acumulan meses sin salario en plena temporada de fin de año. “No solo son los pacientes; ahora también los trabajadores están en riesgo”, dijo.

Para él, la única salida inmediata es la movilización masiva de los afectados. Señaló que, aunque algunos grupos -como madres de niños con discapacidad- han protestado, la mayoría de usuarios permanece en silencio.

“Necesitamos que la gente salga a las calles. Es lo único que puede presionar al gobierno, porque la demagogia no resuelve lo que estamos viviendo”.

El veedor criticó además la narrativa oficial sobre los pagos a través de la ADRES, recordando que los giros directos no dependen solo del gobierno, sino de la postulación que hagan las EPS.

“Postulan lo que les da la gana. Lo que vemos es una propaganda constante, pero no soluciones reales”.

Finalmente, lanzó una advertencia sobre el rumbo que podría tomar el sistema si no se actúa de inmediato: “Vamos a seguir colocando los muertos. Y si el gobierno insiste en hacerse al control mayoritario de la Nueva EPS, corremos el riesgo de repetir lo que pasó con Caprecom: fondos públicos que se pierden, servicios que se deterioran y un país cada día más enfermo”.