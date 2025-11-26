Médicos reconocen agotamiento crónico por crisis del sector salud

Profesionales de la salud revelan dramas por crisis del sector salud / Foto: Pexels

Cúcuta

La grave crisis del sector salud en las regiones por la alta deuda que mantienen las EPS con la red pública y privada también empieza a verse reflejada en las situaciones que enfrentan a diario los profesionales de la salud.

Los médicos que soportan toda la carga asistencial en sus diferentes especialidades han dejado ver lo difícil que resulta dar respuesta a la atención en medio de una serie de limitantes.

Enrique Villamizar médico pediatra dijo a Caracol Radio que “estamos ante una carencia de insumos muy alta, las remisiones se generan tardías por el mismo colapso que tiene el sistema, a esto se suma el agotamiento crónico que sufren los médicos por toda esta compleja situación”.

Indicó que “la situación esta generando un desespero que podría complicar aún más algunas áreas dada la alta demanda que tiene el hospital Erasmo Meoz”.

Este centro medico el más importante del oriente colombiano, que en la actualidad arrastra deudas con su principal contratista, Nueva Eps por más de 90 mil millones de pesos, sumado a las otras Eps que tampoco han pagado sus responsabilidades con el centro asistencial.

En la actualidad el área de urgencias tiene una sobreocupación de 344%.