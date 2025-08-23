Iván Cepeda: ¿Quién es y por qué decidió lanzar su precandidatura a la presidencia en 2026?

Agosto ha sido un mes de varios sucesos históricos para Colombia, entre ellos, el juicio en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, cuyo denunciante fue el senador y ahora precandidato, Iván Cepeda.

Luego de varios años de investigación y de lograr llevar a los tribunales a Uribe, la popularidad del senador tuvo un incremento considerable. Incluso, compañeros de su mismo partido lo felicitaron por el trabajo arduo que realizó para llegar a la justicia.

Si bien muchos motivaban a Cepeda a inscribir su candidatura para participar en la gran consulta dentro del pacto histórico, el cual se llevará a cabo en octubre de este año, dijo que era una decisión que se debía de tomar con cautela y no a la ligera. Además, consideraba si era realmente una buena decisión o no.

¿Quién es Iván Cepeda?

Según reportó la página del Senado, Iván Cepeda es un filósofo, defensor de los derechos humanos y trabajador por la paz. Tiene una maestría en Derecho Internacional Humanitario y ha sido reconocido por varias entidades que promueven y defienden los derechos humanos como un gran defensor.

Los cargos y trabajos en los que ha participado son:

Representante a la Cámara

Facilitador en los procesos de Paz del 2016

Fundador del movimiento Defendamos la Paz

Senador de la República

Cepeda siempre ha velado por el bienestar de los colombianos y abogado por la defensa de los derechos de los mismos. Lamentablemente, su padre, Manuel Cepeda Vargas, político y senador de la Unión Patriótica, fue asesinado en agosto de 1994 por agentes del Estado en complicidad con paramilitares.

Dichas acciones siempre han motivado a Cepeda a defender y promover la paz en Colombia.

Pese a que el precandidato se tardó en tomar una decisión para postularse e inscribir su precandidatura, hoy, 22 de agosto, desde la Casa de Nariño, anunció que sí estará de manera oficial en las consultas internas del Pacto Histórico.

Precandidatura para la presidencia 2026

Luego de un discurso que otorgó el exsenador, aseguró que presentó formalmente su precandidatura para las próximas elecciones.

Cepeda en su discurso explicó que no es una decisión que involucre intereses, y como él lo mencionó en una entrevista que dio en 10AM de Caracol Radio, expresó, que para él era más importante considerar todos los puntos, incluyendo su salud, para saber si realmente se sentía listo:

“Ser jefe de Estado no es un juego, es una decisión que debe tomarse en serio”.

También dijo, en su discurso, que fue una decisión que no tomo a solas, sino en colectivo, y le dio las gracias a todas las personas y organizaciones que lo respaldaban en este camino, resaltando que todo es en pro de beneficios del pueblo colombiano, más allá de solo intereses políticos.

