Agenda navideña en Medellín 2025: precio del tour y entrada gratis al pueblito paisa

Comenzó el mes de diciembre, y con ello varias ciudades en Colombia realizan diferentes planes y actividades que llevan tanto a ciudadanos y visitantes a vivir la magia de la Navidad. Una de ellas es Medellín, la cual se caracteriza por el alumbrado público que adorna sus calles y espacios públicos durante esta época.

Precisamente, la capital de Antioquia se ha venido preparando para esta ocasión en la que además celebra sus 350 años de fundación para llevar a cabo diferentes actividades que se congregan en el “Festival de Navidad Medellín Te Quiere” a fin de destacar la tradición, la cultura y lo mejor de su gente.

“Tendremos las Plazas de Navidad, Mitos y Leyendas, Caravanas Navideñas y Cultura Parque iluminados y con tablados, entre otras actividades”, señaló Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín.

Según indica la Alcaldía de Medellín, este festival tendrá un total de 120 actividades gratuitas que se celebrarán en 16 comunas y cinco corregimientos, además de lugares emblemáticos de la ciudad como el Pueblito Paisa, Plaza Botero, Parque Explora, Museo de Antioquia o el Coliseo Universidad de Medellín.

¿Cómo será el tour por Medellín durante la Navidad?

Algo habitual durante la celebración de la Navidad en Medellín es el Tour Alumbrados en el que los visitantes podrán hacer un recorrido por sitios importantes de la ciudad como el Parque El Poblado o la Avenida 70 para apreciar la iluminación de la época y compartir la experiencia en familia.

“Tanto si son unos Grinch como si les apasiona la Navidad, en este tour navideño en autobús de fiesta por Medellín se enamorarán de la iluminación nocturna de sus calles”, explica el portal Civitatis.

Este recorrido comienza en un punto específico de la ciudad y además se le entregará un gorro navideño al momento de subir al bus. Entretanto, finalizará en parques del Río, donde se puede disfrutar del ambiente festivo de Medellín. Si una persona desea participar, la tarifa tiene un costo de 89.000 pesos, ya sea adultos o niños mayores de 3 años. Quienes sean menores de edad, esta pasa a ser de 11.000 pesos.

¿Cómo es la entrada al pueblito paisa?

Otro de los puntos más importantes de Medellín para celebrar la Navidad es el tradicional pueblito paisa. Allí, los visitantes podrán ingresar de forma gratuita para disfrutar del alumbrado que estará disponible entre las 6:00 y las 12:00 de la medianoche. Asimismo, este lugar sirve como una de las dos Plazas habilitadas por la Alcaldía para disfrutar la magia de esta ocasión los días 6, 7, 13 y 14 de diciembre.

“Desde la Alcaldía se extiende un llamado a vivir esta época con unión, esperanza y orgullo por el talento local que embellece los territorios. Medellín da así la bienvenida a un diciembre lleno de arte y alegría”, señaló la entidad desde su página web.

Cabe señalar que la Navidad en Medellín se inauguró el pasado 28 de noviembre con el habitual encendido que se llevó a cabo a las 6:00 de la tarde. Asimismo, las actividades se extenderán hasta el 12 de enero de 2026.