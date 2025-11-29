Cartagena da la bienvenida a la Navidad con la magia de Aspaen Navidad Mar Adentro

Este sábado 29 de noviembre, la ciudad vivirá una tarde mágica con el Parade Aspaen Navidad Mar Adentro, un evento lleno de luz, música y alegría que oficialmente dará apertura a la temporada navideña en Cartagena.

El desfile, que se ha convertido en una tradición emblemática de la ciudad, iniciará a las 5:00 pm en la icónica bahía, desde el Club Naval de Castillogrande hasta la rotonda de La Concha de Bocagrande en su versión No. 25, en donde culminará con el encendido del árbol navideño. Ofreciendo una experiencia inolvidable para quienes lo disfrutan desde las calles y para aquellos que lo contemplan desde sus embarcaciones.

Aspaen Navidad Mar Adentro reúne a más de 800 estudiantes de los colegios y preescolares Aspaen Cartagena (Aspaen Cartagena de Indias, Aspaen Gimnasio Cartagena, Aspaen Little Explorers y Aspaen Pepe Grillo) quienes con su entusiasmo, creatividad y talento darán vida a un espectáculo lleno de color, música y espíritu navideño.

También contará con la participación de la Alcaldía de Cartagena, Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana, Bomberos, Armada Nacional, Escuela Naval, Capitanía de Puerto, Dimar, la Policía Nacional y empresas aliadas unidas para encender la Navidad en la ciudad.

Invitamos a todos los cartageneros, visitantes y amantes de la Navidad a unirse a esta celebración única.

¡Dejen que la magia de esta época especial los envuelva y compartan con nosotros una tarde que quedará grabada en sus corazones!

Porque en Cartagena, la Navidad comienza con esperanza, tradición y alegría.

¡Los esperamos para vivir juntos la magia de Aspaen Navidad Mar Adentro!

Información Adicional

Fecha: sábado 29 de noviembre

Hora de inicio: 5:00 pm

Lugar: Bahía de Castillogrande

Cierre del evento: Encendido del árbol navideño en La Concha a las 7:00 pm

RECORRIDO Y CIERRE DE VÍAS

3:30 p.m. Cierre de vías

Cll 6ta desde la Cra. 14 hasta la Cra. 6ta.

Hasta la altura de la iglesia de Bocagrande (Cll.6ta con Cra. 8va)

En Castillogrande queda habilitada la CIl. 5 y 5A, y en Bocagrande queda habilitada la Cra. 5