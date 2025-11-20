Alias Gabriela, implicada en magnicidio de Miguel Uribe, habría planeado otro atentado con bomba en Bogotá

Katherine Andrea Martínez, alias ‘Gabriela’, implicada en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, apareció involucrada en la planeación de otro atentado con explosivos en Bogotá que no pudo ser ejecutado, pero iba a dirigido contra Elkin José Henao, exintegrante de las Farc-EP, según estableció la Fiscalía General de la Nación.

Una fiscal de la Seccional Bogotá acaba de imputarle el delito de terrorismo, luego de reunir elementos materiales probatorios que la involucrarían en la coordinación de la acción terrorista en la localidad de Teusaquillo, en el centro de la capital del país, hecho en el que también se habría pactado la utilización del un menor de edad.

“La mujer se habría concertado con otras personas para ejecutar el atentado el pasado 3 de junio. En ese sentido, es señalada de asumir la logística criminal, realizar vigilancias en el sector escogido, recibir una bomba tipo lapa con su respetivo detonador, transportarla y entregarla a un adolescente que sería el encargado de instalarla. Las evidencias indican que, ante la presencia de unidades de la Policía Nacional en vía pública, el menor de edad se abstuvo de llevar el explosivo al sitio indicado para que fuera detonado”, dice la investigación del ente acusador.

Va a juicio por el crimen de Miguel Uribe Turbay

Esta mujer fue capturada el pasado 14 de junio en la ciudad de Florencia, en Caquetá y sería quien entregó el arma de fuego tipo pistola Glock de 9mm con la que el sicario -un menor de 15 años- le disparó a Migue Uribe Turbay.

El intercambio del arma se dio al interior de un Chevrolet Spark Gris minutos antes del atentado el pasado 7 de junio en el parque El Golfito.

Por estos hecho será acusada por lo delitos de homicidio agravado, tráfico de armas y concierto para delinquir agravado. Y, permanece privada de la libertad en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá.